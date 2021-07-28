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E-ticarette böcek ilacı talebi arttı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:16
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E-ticarette böcek ilacı talebi arttı

ANKARA - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla böcek ve haşerelere karşı ilaç almak isteyenler e-ticarete yöneldi. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Özellikle son 1 aydır önceki döneme kıyasla çeşitli böcek ilaçlarının alımında neredeyse yarı yarıya bir artış var. Siparişlerin büyük bir kısmı Akdeniz ve Ege bölgelerindeki illere gidiyor” dedi.
 

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte ortaya çıkan böcek ve haşerelere karşı da önlemler başladı.

YAZLIK BÖLGELERDE TALEP DAHA FAZLA

Türkiye'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, e-ticaret kanalıyla böcek ilacı alışverişinin arttığını söyleyerek, “Vatandaşlar böcek ilaçlarında özellikle sinekleri kovucu ürünlere yöneldi. Platformumuzun verilerini incelediğimizde özellikle sineklere yönelik çeşitli sprey ve aletler en çok satılan ürünler arasında bulunuyor. Bu ürünleri fare kapanları ve çeşitli haşereleri kaçıran çeşitli ses sistemleri izliyor. Ayrıca çiçekleri kurutan bazı haşerelere karşı ürünleri de sepetlerde görüyoruz. Yazlık bölgelerden bu ürünlere daha çok talep oluyor. Bu tür ilaçları alanların büyük çoğunluğu ülkenin görece daha sıcak ve nemli bölgelerinden oluyor. Örneğin, Antalya, Mersin, Adana, Şırnak, Diyarbakır, Muğla gibi şehirler başı çekiyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Böcek Ilacı TalebiEticaret
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