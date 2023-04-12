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Enkazdan çıkarılan çift engelli iki çocuğuyla konteyner kentte yaşıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da, evleri yıkıldıktan sonra enkazdan çıkarılan çift, hayata zihinsel ve bedensel engelli 2 evladıyla tutunmaya çalışıyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 10:57
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Enkazdan çıkarılan çift engelli iki çocuğuyla konteyner kentte yaşıyor

HATAY AA- Fevzi-Nezahat Fakı çiftinin çocukları yüzde 90 engelli Mehmet Ali (39) ve yüzde 40 engelli Fidan'la (33) yaşadıkları Esenlik Mahallesi'ndeki evleri 6 Şubat'taki ilk depremde yıkıldı.

Depremden yaklaşık 4 saat sonra her ikisi de hem zihinsel hem bedensel engelli çocuklarıyla enkaz altından çıkarılan çift, Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde engelli çocuklarıyla acılarını bastırmaya çalışıyor.

Tekerlekli sandalye enkaz altında kalınca zorlanıyor

Yaşadığı zorlu süreci AA muhabiriyle paylaşan 68 yaşındaki Fevzi Fakı, emekli olduktan sonra krediyle aldıkları evin borcunun iki yıl önce bittiğini söyledi.

Daha rahat bir yaşantı süreceklerini düşünürken depremler nedeniyle evlerinin yıkıldığını aktaran Fakı, "Allah devlete zeval vermesin. Tek isteğim evimize geri dönebilmek. İnşallah o da gerçekleşir. Engelli çocuklarımız var. Zamanımın çoğunu özellikle de oğlum için ayırıyorum." dedi.

Oğlunun en çok sevdiği şeyin tekerlekli sandalyeyle gezmek olduğunu belirten Fakı, "Eşim, günlük temizliğini yapıp yemeğini yedirdikten sonra dışarıya çıkıyoruz. Oğlumun tekerlekli sandalyesi enkazda kaldı. Şu anda daha küçük bir tekerlekli sandalyeyle idare ediyoruz. Bu beni gezdirirken zorluyor." ifadesini kullandı.

Fakı, şeker hastası olduğunu, oğluyla yaptığı yürüyüş sayesinde kullandığı hapları bırakmaya başladığını dile getirdi.

Memleketlerine geri döndüler

Çocuklarının tüm ihtiyacına yetişmeye çalışan 61 yaşındaki anne Nezahat Fakı ise depremin çok şiddetli olduğunu, çaresizlikten o anda hiçbir şey yapamadıklarını kaydetti.

Sarsıntıların geçmesinin ardından 4 saat kurtarılmayı beklediklerini vurgulayan Fakı, "Kocaeli'de bir hayırseverin evinde bir ay kadar misafir olduk. Çocuklarımız engelli olunca rahat edemedik ve kendi isteğimizle geri döndük. Şimdi buradaki konteyner kentte yaşıyoruz. En güzel yıllarım bu çocuklara bakmakla geçti. İkisi de bana muhtaç. Evlerimiz yapılsa, gidip otursak daha rahat ederiz." dedi.

AA

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Engelli Iki çocuğuyla Konteyner Kentte Yaşıyor
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