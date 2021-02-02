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Foça'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'in Foça ilçesinde, etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye su tahliye ihbarlarına yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Şubat 2021 Salı 08:34
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Foça'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İzmir'de kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısının ardından, gece sağanak etkili oldu. Bölgesel olarak yaşanan sağanak yağışta, Foça'da cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok iş yeri ve evi su bastı. Sağnak yağışın yanı sıra ilçede fındık büyüklüğünde dolu yağışı aralıklarla devam etti. Yoğun yağış ile birlikte, ilçede dereler, derecikler ve logarlar taştı. Barış Caddesi, Büyükdeniz Sahili, Reha Midilli Sevgi Yolunun büyük bölümü, Pazaryeri, Büyükdeniz Sevgi caddesi ,Jandarma Komando Okulu önlerinde sokaklar göle döndü.

Büyükdeniz sahilinde yükselen deniz, sahille birleşti. Deniz ve sel suları birbirine karıştı. Bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ve itfaiye ekipleri suları tahliye ederek olası bir su taşkınını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

'FOÇA 30 YILDIR BÖYLE YAĞIŞ GÖRMEDİ'

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz Foça’nın 30 yıldır bu yoğunlukta bir yağmur görmediğini , gündüz saatlerinde deniz sularının yükselmiş olmasının da etkisiyle yağmur ve sel sularının akış hızının düştüğünü söyledi. Gürbüz, "Foça son 30 yıldır böyle yağış almadı. Dağlardan, tepelerden gelen sel suları, denizin yükselmesi sokaklarımızın suyla dolmasına neden oldu. Terminal bölgesinde kaldıkları yeri su basan 5 vatandaşımızı Foça Devlet Hastanesi’ne yerleştirdik. İtfaiye ve belediye ekiplerimiz gerek yollarda ve gerekse su basan ev ve işyerlerinde çalışmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de takviye ekipler istedik" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirFoçaYağmurFırtınaSel
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