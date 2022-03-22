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Geçen yıl 8 yunusun öldüğü sahilde, 2 yunus daha karaya vurdu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Mart 2022 Salı 11:58
Geçen yıl 8 yunusun öldüğü sahilde, 2 yunus daha karaya vurdu

BURSA - Bursa’nın Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesi sahiline, ölü 2 yunus vurdu. Geçen yıl da aynı sahilde 8 ölü yunus bulunmuştu.

Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesi sahilinde önceki sabah yürüyüş yapanlar, 2 yunusla karşılaştı. Yunusların ölmüş olduğu fark edilince, Trilye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yunusları sahilden kaldırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri geçen yıl da aynı sahilde 8 yunusun ölü halde karaya vurduğunu belirtti.  Yunusların vücutlarındaki yaraların, öldükten sonra balık ya da martılar tarafından parçalanması sonucu olduğu değerlendiriliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunus ölümleriBursa
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