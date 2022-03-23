Gezgin Arif Antlı, Kısa Sürede Türkiye’de 81 İl Avrupa’da 13 Ülke Gezerek Bir İlke İmza Attı

Çok Geziyorsun Gezdiğin Yerlerden Kısa Kısa Videolar Çekmelisin

“Gezip Göreceğim” sloganıyla bu keyifli yolculuğa gezmeyi, kültürel değerleri seven Arif Antlı, “Gezdiğim yerlerdeki çekinmiş olduğum fotoğrafları ve buralarla ilgili bilgileri insanlarla paylaşmaya başladım. Sonrasında arkadaşlarım bana çok geziyorsun en azından gezdiğin yerlerden kısa kısa videolar da olsa çekip, sosyal medyada paylaşabilirsin dediler. Her ne kadar kamera önü sevmesem de dijital çağa ayak uydurmak için arkadaşlarımın dediklerini yapmaya başladım. Sosyal medya da “gezip göreceğim” adlı bir sayfa açtım, çokta güzel olumlu tepkiler gelmeye başladı.” Dedi.

2 Defa Mağaralarda Zehirlendim

Yeni yerler görme ve keşfetme aşkından ötürü tehlikelerle karşılaşan Arif Antlı, “Tarihi yerler mağaralar, kaleler, tüneller, eski yapılar, harabeler yani buram buram tarih kokan yerlere karşı çok merakım olduğundan bazen hırsıma ve inadıma yenik düşebiliyorum. Bundan dolayı da 2 defa mağaralarda zehirlendim. Kanyon da düşme tehlikesi geçirdim.” Diye konuştu.

Seyahat etmenin kendisi için huzur verdiğini; yeni ülkeler, şehirler ve yeni insanlar tanımanın, onları dinlemenin motive ettiğini dile getiren Arif Antlı, destek olup varlıklarıyla güç veren hedef kitleye de teşekkür etti.