Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.923,23
ALTIN
1.044,36
DOLAR
18,62
STERLİN
22,39
EURO
19,34
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Sağlık Bakanlığı 31.183 Sözleşmeli Personel Alacak
Sağlık Bakanlığı 31.183 Sözleşmeli...
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi...

Girişimci görme engelli çiftten 'engelsiz' dükkan

Dilek Şahin ile 12 yıldır evli olan, Ahsen Esila (10) ve Hatice Visal (7) adında 2 kızı bulunan Mustafa Şahin, memurluğu bırakıp, kendi markasını kurdu. En büyük desteği, yüzde 100 görme engelli eşi Dilek Şahin'den alan Mustafa Şahin, Türkiye'deki ilk görme engelli kahve kavurma ustası olduğunu söyledi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 21:15
Girişimci görme engelli çiftten 'engelsiz' dükkan

İZMİR 

ASLI M. SARI

Dilek Şahin ile 12 yıldır evli olan, Ahsen Esila (10) ve Hatice Visal (7) adında 2 kızı bulunan Mustafa Şahin, memurluğu bırakıp, kendi markasını kurdu. En büyük desteği, yüzde 100 görme engelli eşi Dilek Şahin'den alan Mustafa Şahin, Türkiye'deki ilk görme engelli kahve kavurma ustası olduğunu söyledi.

Üniversiteye kadar değişen oranlarda görme kusuru bulunduğunu anlatan Şahin, "Voleybol da oynadım, bisiklet de kullandım, görmemeyi de öğrendim. Görme kusurum hep ilerledi. Şu anda yüzde 5 görüyorum. Sadece gece gündüz ayrımı yapabiliyorum.

Bütün insanlar belirlenmiş çizgiden gitmeyi güvenli alan sayarlar. Engelliler de kendi işlerini yapabilme ihtimalini düşünürken her zaman model arayışındadırlar. 2019 yılında markamızı kurduk. Görme engellinin bir işletme kurma fikrine karşı çıkanlar oldu. Ama zorlukları aşarak 6 ay önce iş yerimi açtım. Burası bir engelli model işletmesi. Hayalimiz bunu çok daha büyütebilmek. Bu iş yerinin bir örneği yok" dedi.

'BAŞKASININ YARDIMI OLMADAN SÜRDÜREBİLİYORUM'

İş yerindeki tüm cihazların bir görme engellinin kullanımına uygun olarak dizayn ettirildiğini kaydeden Şahin, eşinin de kendisinin de dükkandaki tüm işleri tek başına yürütebildiğini söyledi. Satışını yaptığı kahvelerin imalatı ile birebir ilgilendiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Bir görme engelli burayı tek başına yürütebilir. İhtiyaç duyulan cihazlar ona göre dizayn ettirildi. Ben daha önce memurdum. Ücretli çalışan olarak yaşamımın tamamını sürdüremeyeceğime ikna olduktan sonra bir arayışa girdim. Bu üçüncü iş denemem. Birini iflasla kapattım, birini de devrettim. Eşim de kızları okula bıraktıktan sonra yanıma geliyor.

20 filtre kahve, 2 tane de Türk kahvesi çeşidimiz var. Ekran okuyucu programlarla internet üzerinden satış yapıyoruz. Başkasının yardımı olmadan sürdürebiliyorum. Gelen siparişi alma, faturalandırma gibi tüm süreçleri ekran okuyucu yazılımlar sayesinde yapıyorum. Ekran okuyucu bir cihazla birlikte kullandığım özel tartım var. Kullandığım değirmenler de mekanik oldukları için ayar düğmelerini 'klick' seslere dönüştürdük. O şekilde kullanıyorum. Ürün paketleyen makinem var. Makineyi iyi tanımladıktan sonra kullanımında zorluk yaşamıyorum."

ETİKETLERİ KABARTMA YAZIYLA HAZIRLADI

Kahvelerin imalatını yaptığı değirmenlerin küçük arızalarını giderebildiğini aktaran Şahin, "Daha önce bir ustam bana kahvenin sadece görerek değil, tadarak ve dokunarak da hazırlanabileceğini öğretti. Onun sayesinde değirmenleri tanıdım.

Görme engelli müşteriler ve kendimiz için Braille alfabesi, yani parmak uçlarıyla okunabilen kabartma yazıyla bütün raflarımızı etiketledik. Bu durum görme engeli olmayan müşterilerimize ilginç geliyor. Görme engelli müşterilerimiz ise aradıklarını daha rahat bulabiliyor. Raftan çikolatalı kahvenin fiyatına bakıp, alıp almama kararını orda verebiliyorlar. Bize fiyat sormalarına gerek kalmıyor. Engeli olmayan müşterilerimiz de yaşamda her rengin olabileceği ihtimalini görüyor. Kahveyi ya da baharatı bizden almak için uzaktan gelenler var" dedi.

'BİZİM GİBİ ENGELLİLERE ŞUBE AÇABİLİRİZ'

Engelli vatandaşların da iş yaşamında daha aktif rol alabilmesini sağlamak için Girişimci Engelli İş İnsanları Derneği'ni kuran Şahin, üretime daha fazla katılmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Dükkanda kullandığım para sayma makinemiz sahteyi yüzde yüz ayırt edebilen güvenilir makine gruplarından bir tanesidir. İçine konulan paranın adet sayısını ve miktarını Türkçe sesli olarak bize duyuruyor. Böylelikle sahte para alma ihtimalimiz sıfıra yakın. Yanlış para alıp verme gibi bir durum yaşamıyoruz. Kesinlikle biz birçok şeyi yapabiliyoruz, biz bunu başardık. Hazır düzenimizin bir şubesini bizim gibi arkadaşlarımız için açabiliriz. Bayimiz olabilirler ya da kendi istedikleri bir iş için tecrübelerimizi onlara aktarabiliriz. Borsa İstanbul'da hiçbir engelli şirketi yoktu. Bizlerin de kendi işlerimizi yapabilme ihtimalinin olduğunu ortaya koyabilmek istedik."

'BERABER BAŞARACAĞIZ'

Hukuk fakültesinden mezun olan ama hiç avukatlık yapmayan ve kamudan emekli olan Dilek Şahin de "Ben güne sabah 07.00'de başlıyorum. Büyük kızımı okula ve eşimi işe uğurluyorum. Küçük kızımı öğlen okula götürdükten sonra dükkana geliyorum. Onun dışarda işi varsa dükkana ben bakıyorum. Yıllarca çalıştım ama istediğim tek şey kendi işimi yapmaktı. Geliştirebileceğimiz bir işimizin olması beni çok mutlu ediyor. El birliğiyle çalışacağız, beraber başaracağız" diye konuştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ASLI M. SARIGirişimci Görme Engelli çiftten Engelsiz Dükkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Start-stop' özellikli aracın sürücüsüne 'motor durdurma' cezası
'Start-stop' özellikli aracın sürücüsüne 'motor durdurma' cezası
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
Yörüklerin 'kış yurdu' göçü
Yörüklerin 'kış yurdu' göçü
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans