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Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

Ağrı, Muş ve Bitlis'ten, Mardin’in Nusaybin ilçesine dönüşe geçen göçerler, hayvanları ile zorlu bir yolculuk yapıyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
14 Kasım 2021 Pazar 14:24
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Göçerlerin zorlu yolculuğu başladı

MARDİN

Göç yolculuğuna başlayan göçerler, kara yolundan giderken yoldan geçen araçlar nedeniyle zorluk yaşıyor. Arazi ve dağlık alanlardan da geçmek zorunda kalan göçerler, hayvanlarının zarar görmemesi için yoğun çaba harcıyor. Günlerdir yollarda olduklarını söyleyen göçerler, yazın hayvanlarını serin olan doğu illeri yaylalarına çıkardıklarını kışa doğru da zorunlu olarak daha sıcak olan Mardin bölgesine geçtiklerini belirtti.

Göçerlerden Mehmet Aziz Taş, hayat şartlarının zor olduğunu ve çok zahmetli bir yolculuktan sonra hayvanlarını yaşanabilir alanlara götürdüklerini belirterek, “Sürekli yollardayız. Kara yollarını kullandığımız zaman bazen şoförler bize kızıyor. Bize zorluk çektiriyorlar. Ne yapalım, mecburi olduğumuz için işimizi yapıyoruz. Dağlık alanlardan geçtiğimiz zaman da hayvanlarımıza zarar gelmemesi için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

Ağrı, Muş ve Bitlis'ten yaylalarından hayvanlarını yaya olarak Mardin bölgesine götüren göçerler, at ve eşeklere de malzemelerini yükleyip yüzlerce kilometre yol gidiyor.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöçGöçerHayvanYolculuk
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