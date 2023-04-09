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Gönüllü depremzede öğretmenler çadır okullarda öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da kurumların ve gönüllülerin desteğiyle kurulan eğitim çadırlarında özledikleri okullarına kavuşan afetzede çocuklar, öğretmenleri tarafından umutla geleceğe hazırlanıyor.

09 Nisan 2023 Pazar 03:24
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Gönüllü depremzede öğretmenler çadır okullarda öğrencileri geleceğe hazırlıyor
Hatay

Depremlerin ardından Antakya'da gönüllülerin girişimiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ile Avcılar Belediyesi tarafından 7 çadır okul açıldı.

Türkiye'nin dört bir tarafından "Ülkem Okuyor" Topluluğuna gönderilen kitap ve kırtasiye malzemeleri, okullara ulaştırıldı. Evlerini, yakınlarını ve bazı öğrencilerini depremde kaybeden öğretmenler, gönüllü olarak çadırlarda eğitime başladı.

Depremin psikolojisinden uzaklaşmaya çalışan öğrenciler de çok sevdikleri okullarına kavuşarak, geleceğe dair hayallerini gerçekleştirmek için çadırlarda eğitimlerini sürdürüyor.

"Okula kavuşan çocuklarımızı gözleri ışıl ışıl"

Gönüllü öğretmenlerden Ekinci Nevzat Ceylan İlkokulu sınıf öğretmeni Ahmet Korkmaz, yaşadıkları felaketten sonra eğitimin devam etmesi için öğretmenler olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Kısa sürede çadırların ve kitapların temin edildiğini aktaran Korkmaz, "Büyük bir faciadan çıktık. Önceliğimiz çocukların sosyal gelişimleri çünkü ağır bir şey geçirdiler. Bunun üstesinden gelmeleri için o ortamdan çıkmaları gerekiyordu. Biz de süreci buradan yönetmeye karar verdik. Okula kavuşan çocuklarımızı görüyorum gözleri ışıl ışıl. Onların ışıltılı gözleri her zaman yolumuzu aydınlatacak. Onların hayallerini, umutlarını yeşertmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Evi ağır hasar aldığı için ailesiyle çadırda yaşamını sürdüren sınıf öğretmeni Nadir İhsan Koçak ise eğitimin her yerde önemli olduğunu vurguladı.

Çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istediklerini belirten Koçak, "10 öğrencimi, 4 velimi depremde kaybettim. Hayatta kalan öğrencilerimiz için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Savcı olmak, hayallerimin peşinden gitmek istiyorum"

Öğrencilerden 9 yaşındaki Tanem Kutlu, depremden sonra okulunu ve arkadaşlarını özlediğini, çadırda eğitim başlayınca koşarak geldiğini anlattı.

Zehra Çağlar ise derslerine çalıştığını, arkadaşlarıyla oyun oynadığını ifade etti.

Necati Aşkar da eğitiminden geri kalmadığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Öğrenmek güzel bir duygu, iyi hissettiriyor. Savcı olmak, hayallerimin peşinden gitmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Tam birliktelik örneği sergilendi

"Ülkem Okuyor" Topluluğu kurucusu Havva Aydanur Ertuğrul da çadırları Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığının temin ederek, kurulumunu sağladığını söyledi.

Avcılar Belediyesinin şeker, kurabiye, mont, eşofman başta olmak üzere çocukların ihtiyaçlarını karşıladığını anlatan Ertuğrul, "Ülkem Okuyor gönüllüleri, kırtasiye ve kitap ihtiyaçlarını karşıladı. Sıra, masa, sandalye ve iş gücü desteğini İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz sağladı. İlk başta depremzede gönüllü öğretmenler eğitime başladı. Tam birliktelik örneği sergilendi." şeklinde konuştu

AA

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