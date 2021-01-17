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Görme engelliden sürücülere uyarı: Sokaklarda biz de varız, bizi unutmasınlar

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yalnız yaşayan görme engelli Aykut Aktürk (36), hızlı araba kullanan sürücülerin dikkatsizliği yüzünden cadde ve sokakların görme engelliler için ölümcül risk barındırdığını ifade etti. Aktürk, "Herkes gibi biz de dışarıya çıkıyoruz. Sokaklarda caddelerde biz de varız. Bizi unutmasınlar" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ocak 2021 Pazar 10:14
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Görme engelliden sürücülere uyarı: Sokaklarda biz de varız, bizi unutmasınlar

Türkçe öğretmeni görme engelli Aykut Aktürk, sürücüleri uyardı. Sokak ve caddelerin görme engelliler için ölümcül risk barındırdığını ifade eden Aktürk, dışarıda yürümekten korktuğunu söyledi. Evinin yakınındaki Metropolis Bulvarı'ndan geçişi sırasında hızlı geçen araçların kendisine çarpacağı hissi nedeniyle tedirginlik yaşadığını kaydeden Aktürk, bunun için araç trafiğinin yoğun olduğu caddelere kasis yapılmasını tavsiye etti. Aktürk, "Torbalı'da öğretmenlik yapıyorum. Ailem, Ayrancılar'da yaşıyor. Ben tek başıma yaşıyorum. İhtiyaçlarımı karşılayabilmek için herkes gibi ben de dışarıya çıkmak zorunda kalıyorum. Ancak görme engelim bulunduğu için dışarıya çıktığımda sokak ve caddelerde çeşitli sorunlarla karşılaşıyorum. Evimin çok yakınında bulunan Metropolis Bulvarı'nda, araçların hızlı gitmesinden kaynaklı karşıya geçemiyorum. Geçen yaz, bana yol veren sürücü, aracını durdurunca arkasından gelen minibüs çarptı. O günden sonra karşıya geçerken korkuyorum. Sürücüler bazen korna çalıyor. Durduklarını veya durmadıklarını fark edemiyorum. Kimi sürücüler durduğu zaman korna çalıyor 'geçebilirsin' diyor. Kimisi 'hızlı geliyorum bekle' diye korna çalıyor. Ben de karşıya geçmek istersem yolun karşısındaki esnaftan yardım istiyorum. Elimdeki bastonu kaldırdığım zaman arabaların durması gerekiyor ama 60- 70 kilometre hızla gelen bir aracı benim fark edip de durdurmam hiç de kolay değil" dedi.

‘UNUTULMAK İSTEMİYORUZ’

Kentteki görme engellilerin takip etmesi için döşenen kılavuz çizgisi olarak adlandırılan sarı çizgilerin yenilenmesi gerektiğini de ifade eden Aktürk, "Sıklıkla kullandığım sarı çizgileri takip ettiğimde kaldırımların üzerindeki çizgilerin bazılarının kopmuş olduğunu fark ediyorum. Kopan sarı çizgiler yerine takılmıyor. Bu da bizim için sıkıntı yaratıyor. Kopan sarı çizgiler yenilenmeli. Unutulmak istemiyoruz. Kaldırımı döşerken üzerine sarı çizgi koymak çok da maliyetli bir şey değil" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Görme EngelliEngelliTrafikYolSokakIzmirTorbalı
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