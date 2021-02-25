Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1475
ALTIN
416.631
DOLAR
7.2364
STERLİN
10.2232
EURO
8.8532
Spor tesisleri 10 yıllığına kiraya veriliyor
Spor tesisleri 10 yıllığına...
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak
Ticari alanlar ve 5 yıldızlı otel kiraya verilecek
Ticari alanlar ve 5...
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap basım hizmeti alınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap...

Güzellik Sektörünün Tek Ödüllü Eğitmeni Selin Süremen Uzman Adaylarını Uyardı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Şubat 2021 Perşembe 15:43
0 Okunma
Güzellik Sektörünün Tek Ödüllü Eğitmeni Selin Süremen Uzman Adaylarını Uyardı

HABER: ASLAN SAYIM

Türkiye’nin ilk ve tek başarı ödülüne 2 yıl üst üste sahip olan Kalıcı Makyaj Eğitmeni Selin Süremen Başarılara doymuyor. 

Uzun yıllardır kendi kozmetik markasınıda inşa eden ve Eğitim verdiği kursiyerlerini bu çatı altında toplayan Selin Süremen aynı zamanda uzman adaylarını uyardı!

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte uzman adayları hangi ürünü ve cihazı alacakları konusunda kararsızlık yaşıyorlar.

Ürün kalitesi ve Eğitim kalitesinin doğru orantıda en iyi derecede olması gerektiği unutuluyor.

Kaliteli bir ürün ile yapılan İşlemlerde Kaliteli Eğitim alınmamışsa burada ürünün kaliteli olması tek başına yeterli olmuyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 25.02.2021 15:44
Anahtar Kelimeler:
Güzellik Sektörünün Tek Ödüllü Eğitmeni Selin Süremen Uzman Adaylarını Uyardı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu
Dondurucu soğuklarda nehir ve şelaleler buz tuttu
Obruk Gölü'nde 28 metrelik azalma
Obruk Gölü'nde 28 metrelik azalma
Sezonun ilk erik hasadı yapıldı; kilosu 500 TL’den satıldı
Sezonun ilk erik hasadı yapıldı; kilosu 500 TL’den satıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans