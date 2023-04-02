Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

Hatay'da depremzede çocuklar gönüllülerin kurduğu oyun evinde yaşıtlarıyla kaynaşıyor

Anadolu Üniversitesi gönüllüleri, Hatay'ın Belen ilçesinde oluşturulan "Anadolu Oyun Evi"nde, depremlerden etkilenen çocukların kaliteli zaman geçirip travmalarından uzaklaşmasına katkı sağlamaya çalışıyor.

02 Nisan 2023 Pazar 15:02
0 Okunma
Hatay'da depremzede çocuklar gönüllülerin kurduğu oyun evinde yaşıtlarıyla kaynaşıyor

HATAY AA- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Belen'e 10 Mart'ta giden Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Yönetimi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Nihan Vural ile gönüllüler, Sarımazı Mahallesi'ndeki Sebati Günenç İlkokulunun bahçesinde 70 metrekarelik çadırda "Anadolu Oyun Evi"ni oluşturdu.

Oyun evinde puzzle, rubik küp, zeka oyunları gibi materyallerle etkinlikler düzenleniyor. Aynı anda yaklaşık 20 çocuğun etkinliklere katılabildiği oyun evinin dış alanında ise gönüllüler, depremzede minikler için çeşitli oyunlar ile müsabakalar gerçekleştiriyor. Yürütülen faaliyetlerden mutlu oldukları gözlenen çocuklar, yaşıtlarıyla kaynaşma imkanı buluyor.

Anadolu Üniversitesinin ve Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübünün mensupları, çocukların kullanması için Anadolu Oyun Evi'nin bulunduğu alana top havuzu, kaydıraklar, salıncakların bulunduğu oyun parkı da kuracak.

Oyun evinin kurucusu Dr. Nihan Vural, AA muhabirine, Belen'e giderken yanlarında oyuncaklar ve çeşitli kırtasiye malzemeleri götürdüklerini, bunlarla bir hafta içinde okulun bahçesindeki çadırda Anadolu Oyun Evi'ni oluşturduklarını söyledi.

Depremzede çocukların çadırda kaliteli zaman geçirdiklerini belirten Vural, şöyle konuştu:

"Çocukların kaliteli zaman geçirmesi için Belen Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Sebati Günenç İlkokulu Müdürü Celal Doğan ihtiyaçlarımızı karşıladı. Anadolu Üniversitenin bütün çalışanları da bize destekçi oldu. Günde ortalama 100 çocuk Anadolu Oyun Evi'nden faydalanıyor. 4 ila 16 yaş aralığında çocuklar buradan faydalanabiliyor. Çocukların akranlarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturduk. Formal bir eğitim alanı yerine geleneksel çocuk oyunları oynanıp, boya kalemleri, resim defterleri, zeka oyunları, puzzle, lego, rubik küp gibi materyallerle faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarla çeşitli spor müsabakaları yapıyoruz. Kaliteli materyallerle çevrilmiş serbest zaman alanı oluşturduk."

Vural, çocukları oyun evinde vakit geçiren ebeveynlerin de günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiğini kaydetti.

"Depremin etkilerini hafifletebilecek güzel alan oluşturacağız"

Üniversitenin Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kasal da ilk günden bu yana Belen'de farklı görevlerde bulunduklarını, akademisyenler tarafından kurulan "Anadolu Mutfağı"nın yanı sıra hayata geçirilen "Anadolu Oyun Evi" için oyuncak topladıklarını dile getirdi.

"Bir oyuncak, bir mutluluk" adlı kampanyayı düzenlediklerini aktaran Kasal, "Depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere oyuncak topladık. 700'ü aşkın oyuncaktan oluşan 30 koli oluşturduk. Kutu oyunlarımız var. Oyuncaklar, oyun evinde kullanılacak. Bir kısmı da dağıtılacak. Top havuzu, kaydıraklar, salıncakların bulunduğu oyun parkı kuracağız. Depremin etkilerini hafifletebilecek güzel bir alan oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Sosyal Hizmet Lisans Programı 2. sınıf öğrencisi Sultan Işıldak ise 6 Şubat'tan bu yana afet bölgelerine çeşitli yardımlar ulaştırdıklarını belirtti.

Oyun evinde kulüp üyelerinin gönüllü hizmet verdiğini kaydeden Işıldak, "Oyun evine oyuncaklar, etkinlik materyalleri sağladık. 9 kişilik gönüllü ekibi oyun evinde görev yapıyor. 9 günde ekipler değişiyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Oyun EviAnadolu Üniversitesi Gönüllüleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MAST Fuarı dünyaca ünlü yat tasarımcılarını ağırladı
MAST Fuarı dünyaca ünlü yat tasarımcılarını ağırladı
Kütahyalı el sanatları ustası fosil parçaları ve damla kehribardan tespih üretiyor
Kütahyalı el sanatları ustası fosil parçaları ve damla kehribardan tespih üretiyor
"Leylek köyü"nün sakinleri bu yıl da Gökova Körfezi'ni şenlendirdi
"Leylek köyü"nün sakinleri bu yıl da Gökova Körfezi'ni şenlendirdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans