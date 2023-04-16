Hatay'da gönüllü hayvanseverler enkazdan can dostları kurtarıyor

Hatay

6 Şubat'taki depremlerinden en fazla etkilenen illerden olan Hatay'da, depremlerden sokakta yaşayan ve evcil hayvanlar da etkilendi. Yıkılan ve ağır hasar alan binalarda mahsur kalan ya da enkaza girerek yuvalanan sahipsiz hayvanlar, bölgede gönüllü olarak görev yapan hayvanseverlerin çalışmasıyla güvenli alanlara çıkarılıyor.

Kurulan kapanlarla yakalanan hayvanların sahibi belirlenirse ilgili kişilere teslim ediliyor.

Gönüllü olarak çalışmalarda yer alan hayvansever Ümit Batı Gider, depremin dördüncü gününden itibaren hayvanlara yardımcı olmak için bölgede olduğunu söyledi.

Gider, 15 gün kalma niyetiyle geldiği Hatay'dan ayrılamadığını belirterek, burada yaklaşık 10 kişilik gönüllü bir ekiple çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Arsuz ilçesindeki bir evde kaldıklarını ve burada aynı zamanda tedaviye ihtiyacı olan 50'ye yakın hayvanı barındırdıklarını dile getiren Gider, sahipli ve sahipsiz ayrımı yapmadan ihtiyaç duyan tüm hayvanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Yüzlerce hayvanı enkazdan kurtardık"

Hemen her gün enkazda çalıştıklarını dile getiren Gider, yüzlerce hayvanı enkazdan kurtardıklarını anlattı.

Gider, "Evlerde kapalı kalmış hayvanlar çok vardı. İlk dönemlerde onları kurtarmaya çalıştık. Hala da kayıp hayvanlar var. Daha çok ihbarlı hayvanlara gidiyoruz ki depremzede ailelerimiz mutlu olsun. Onların gönüllerine birazcık su serpmek bizi mutlu ediyor." dedi.

Özellikle bahar aylarının gelmesiyle yavrulu hayvanların olduğunu ve bunların birçoğunun enkazda doğum yaptığını vurgulayan Gider, yavruları dolayısıyla alamadıkları hayvanlara mama ve su desteği sağladıklarını anlattı.

Gider, bazı yaralı hayvanları da Ankara ve İstanbul'a naklettiklerini belirterek "Bina hala ayaktaysa, hemen yıkılacak gibi değilse oradaki güvenlik güçlerinden de destek alarak üst katlara çıkıp kapalı kalmış hayvanları kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Gönüllü Özlem Gürel de iki aydır bölgede yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Ekip olarak enkaza girmekten korkmadıklarını vurgulayan Gürel, "Sadece binalardan hayvan kurtarmıyoruz. Temizlikten, nakline, yuvalandırmadan altlarının temizliğine kadar akla gelecek her şeyi yapıyoruz. Daha fazla gönüllüye ihtiyacımız var. İmkanı olan hayvanseverleri bu çalışmalara destek olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.