Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.170,20
ALTIN
1.247,56
DOLAR
19,31
STERLİN
24,00
EURO
21,12
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Hatay'da konteyner atölyede depremzedelere kuaför hizmeti sağlanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulan konteyner atölyede kadınlara kuaför hizmeti veriliyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 14:15
0 Okunma
Hatay'da konteyner atölyede depremzedelere kuaför hizmeti sağlanıyor

HATAY AA- Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatma Dursun tarafından başlatılan ve Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen proje, depremzedelere moral oluyor.

Kadınlara kuaför hizmeti verilen konteyner atölyedeki çalışmalara destek veren öğrencilerden Büşra Emen, projeden haberdar olunca depremzedeler için bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

Kadınların saçlarını yıkadıklarını, kestiklerini ve boyadıklarını aktaran Emen, "Çocuklara da yüz boyama gibi işlemler yapıyoruz. Onların buradan mutlu ayrıldıklarını görmek, bizi çok mutlu ediyor. Umarım en kısa sürede bu zorlu günleri atlatacağız." diye konuştu.

Okulun Güzellik ve Saç Bakım Öğretmeni Öznur Burkay, depremin üçüncü haftasından itibaren ihtiyacı olan herkese hafta sonları da dahil hizmet vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

İnsanlara psikolojik açıdan destek olmak istediklerini anlatan Burkay, "Genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeden herkese destek oluyoruz." dedi.

Atölyede saç bakımı yaptıran depremzede Fevziye Arslan ise verilen hizmetten memnun kaldığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Konteyner Atölyede Depremzedelere Kuaför Hizmeti S
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaş Alanlar, Tai-Chi ile Denge Kuruyor
Yaş Alanlar, Tai-Chi ile Denge Kuruyor
OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi
OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi
Enkazdan çıkarılan çift engelli iki çocuğuyla konteyner kentte yaşıyor
Enkazdan çıkarılan çift engelli iki çocuğuyla konteyner kentte yaşıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans