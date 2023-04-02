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Hatay'da otizmli çocuklar da eğitimden geri kalmıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da kurulan konteyner kentte, otizmli çocukların eğitimlerinin aksamaması için özel sınıf açıldı.

02 Nisan 2023 Pazar 15:49
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Hatay'da otizmli çocuklar da eğitimden geri kalmıyor

KONYA AA- Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfınca (SOBE) Defne ilçesindeki konteyner kentte oluşturulan dersliğin yanı sıra Konya'ya gönderilen özel çocukların da eğitimlerine başlandı.

Vakfın Başkanı Mustafa Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, otizmde erken tanı ve yoğun özel eğitimin son derece önemli olduğunu belirtti.

Depremden etkilenen otizmli çocuklar ve ailelerinin, zor olan hayatlarının daha da zorlaştığına dikkati çeken Ak, "Asrın felaketini yaşayan otizmli çocuklarımızın, bir an önce eğitimle buluşturulması gerekiyordu. SOBE Vakfı olarak, depremin ilk günlerinden itibaren otizmli çocuklarımızın yaralarını eğitimle sarmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesinden gelen 18 otizmli çocuğun eğitime başlandı

Ak, deprem bölgesinden Konya'ya gelen otizmli çocuklara kapılarını açtıklarını, eğitimlerinden geri kalmamaları için de burs vermeye başladıklarını aktardı.

Şu ana kadar kente gelen 18 otizmli çocuğun eğitim gördüğünü anlatan Ak, şunları kaydetti:

"Kurulan oyun ve eğitim alanında, onların, diğer depremzede çocuklarla aynı etkinliklerde keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Defne ilçesindeki konteyner kentte oluşturduğumuz sınıfımızda şu an 30 otizmli çocuğa eğitim veriyoruz. İlerleyen dönemlerde başka yerlerde de eğitim sınıflarımızı açarak, sahadaki çalışmalarımızı artırmayı hedefliyoruz."

AA

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