Hatay esnafı açtıkları tezgahlarla gidenlere "umut" kalanlara "moral" olmak istiyor

Esnaf, hem geçimini sağlamak hem de depremin ardından şehirden ayrılmak zorunda kalanlara umut ve moral olmak için sokakta da olsa satışını sürdürüyor.

"Gitmedik ki dönelim" adlı kebap tezgahı sahibi Murat Et, AA muhabirine, medeniyetler şehri Hatay'ın depremlerin ardından büyük bir felaket ve yıkım yaşadığını, merkez üssü Defne olan depremin ardından Antalya'ya gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Bir süre sonra kente geri dönmek istediğini aktaran Et, Hatay'dakilere hizmet vermek, gidenlere geri dönüş umudu sağlamak amacıyla bir kebap kulübesi açtığını dile getirdi.

Açtığı dükkanla moral olmak istiyor

Tezgahına "Gitmedik ki dönelim" adını vermeyi kararlaştırdıklarını vurgulayan Et, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu isim birçok kişinin de hoşuna gidiyor. Fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşıyorlar. Gece yarılarına kadar birbirimize teselli olmak amacıyla dükkanı açık tutuyoruz. Burada hayat saat 7-7.30'da bitiyor. Biz gerçekten gitmedik, buradayız. Amacımız burada kalanlar gelsinler, sohbet edelim, onlarla sarılalım. Kalanları gördüğümüz zaman mutlu olalım istedik. Yoksa bu saate kadar kalmakta bir beklentimiz yok."

Et, tüm çalışanların burayı terk etmemek şartıyla bir araya geldiğini belirterek, "Burayı yeniden ayağa kaldıracağız. Arkadaşlarımıza geri dönmeleri için biz buradan umut olacağız. Bu şehir medeniyetler şehri. Yine buraya turistleri getireceğiz. Yine lezzetlerimizi tatmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

"Biz ayaktayız"

Zeynep Korkut, eşiyle takı, saat ve pil sattıkları bir dükkan işlettiğini, depremde bu dükkanın ve evlerinin yıkıldığını söyledi.

Devletin ve milletin kendileri için seferber olduğunu anlatan Korkut, "Biz ayaktayız şükür. Çok üzüldük, sarsıldık, zorluk çektik. Ama yardımsever milletimize, vatanımıza teşekkür ederiz, her yerden yardım geldi. Sattığımız ürünlerin çadırda zarar görmesini istemediğimiz için sokakta tezgah açtık." diye konuştu.

Kebap ustası Ahmet Yıldız, 10 yıldır Hatay'da restoran işlettiğini, dükkanı yıkıldığı için seyyar tezgah açtığını kaydetti.

Elektrik ürünleri satan Ekrem Çelik, yaşadıkları depremin büyüklüğüne işaret ederek, hem dükkanının hem de ürünlerinin bir kısmının zarar gördüğünü anlattı.

Esnafın hayatını sürdürebilmek için tezgah açmak zorunda olduğuna değinen Çelik, "Çarkların dönmesi lazım. Her şeyi devletten beklemek olmaz. Tezgahlarımızı açtık, satış oluyor. Günlük ihtiyacımız çıkıyor." dedi.

"12 şubemiz vardı, şimdi konteynerdeyiz"

Muhammed Güler de depremden önce Hatay'ın birçok yerinde tatlıcı olarak hizmet verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"12 şubemiz vardı, şimdi konteynerdeyiz. Bütün şubelerimizin depremde zarar görmesi nedeniyle tatlı imalatını bir konteynerde yapıyoruz. Satışı sokak tezgahında sürdürüyoruz. Bir yerden başlamak lazımdı. Bir gün dükkanlarımıza da geçeceğiz ama şimdi böyle devam etmek zorundayız. Hatay'ı hiç terk etmeyin, hepinizi bekliyoruz."

Bölgede de herkes dayanışma içinde

Müşterilerden Salim Sehil, depremden sonra Hatay'dan ayrılmadığını, depremden önceki gibi hissetmek için de eskiden alışveriş yaptığı esnafın sokak tezgahını ziyaret ettiğini söyledi.

Mahallelerine en kısa sürede geri dönmek istediklerini vurgulayan Sehil, bedenleri başka yerde olsa da ruhlarının eski yaşadıkları yerlerde olduğunu kaydetti.

Müşterilerden Selahattin Güneş de esnafa destek için alışveriş yaptıklarını dile getirdi.