Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1461
ALTIN
506.251
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8243
EURO
10.1213
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
74 adet safkan arap tayı satılacak
74 adet safkan arap...
32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
32 adet iş yeri...

İç mimar Esra Kazmirci: Ev huzur ve keyif vermeli

Evinizi kendiniz dekore etmeye karar verdiyseniz işin uzmanına kulak verin. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok ödüllü projeye imza atan iç mimar Esra Kazmirci’nin önemli tavsiyeleri var: “Ev sizi içine almalı, yaşanmışlığı olmalı, huzur ve keyif vermeli, renk armonisi olmalı, tezatlıklar oluşturmalı, mutlaka aksesuvarlarla bir denge sağlanmalı.”

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
12 Haziran 2021 Cumartesi 14:47
0 Okunma
İç mimar Esra Kazmirci: Ev huzur ve keyif vermeli

HABER: DİNÇER KARACALAR


Yeni bir eve taşınmak heyecanlı bir süreç. Yaşam alanını dekore etme fikri de cezbedici. Ancak sonsuz alternatif arasından seçim yapmak, profesyonel bir yardım almıyorsanız zorlayıcı olabilir. Oturacağınız eve uygun seçimler yapamamak, bu eğlenceli deneyimi yıldırıcı bir sürece dönüştürebilir. O yüzden işin uzmanlarına kulak vermenizde fayda var. İç mimar Esra Kazmirci’den evinizi dekore ederken size ilham verecek önemli tüyolar aldık.
ZEVKİNİZ DEĞİŞEBİLİR
2012 yılında kurduğu Esra Kazmirci Mimarlık ile yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konut, ofis, otel ve restoran projesine imza atan ve bu alanda ödülleri bulunan Esra Kazmirci’ye göre evin kolayca değiştirilebilecek şekilde esnek yapıda olması önemli: “Kişisel zevkiniz hangi yönde olursa olsun, eve adım attığınız an o mekan sizi hoş karşılıyor ve yuvanızda olduğunuzu hissediyorsanız doğru seçim yapmışsınız demektir. Benim danışanlarıma verdiğim en büyük tavsiye şu; kendi mekanınızı zaman içinde değişebilecek zevkinize göre esnek bir yapıda yaratın.” 
 

EVİN MİMARİSİ, DUYGUSU, IŞIĞI ÖNEMLİ
Esra Kazmirci, kendi projelerini hayata geçirirken dikkat ettiği kriterler hakkında şöyle diyor: “Ben bir projeye başlarken önce evin mimarisine, duygusuna, ışığına ve sahibine bakarım. Müşterinin önceliklerine ve sahip olduğu hayat tarzına göre, fonksiyonellik ve estetik kriterlerini bir arada kullanmaya dikkat ederim. Ev sizi içine almalı, yaşanmışlığı olmalı, huzur ve keyif vermeli, renk armonisi olmalı, tezatlıklar oluşturmalı, mutlaka aksesuvarlarla bir denge sağlanmalı.”
EN BÜYÜK YARDIMCI: AKSESUVARLAR
Evde mutlaka aksesuvar kullanılması gerektiğini belirten Esra Kazmirci, şık bir yaşam alanı yaratmak için pahalı parçaların şart olmadığını söylüyor: “Aksesuvarlar evin ambiyansını yaratırken en büyük yardımcılarımdan. Resimler, tablolar, gümüş şamdanlar, cam aksesuvarlar, mumlar, kitaplar ve taze çiçekler benim vazgeçilmezlerim. Sanat eseri de bana göre bir evin olmazsa olmazlarından. Pahalı veya ucuz olması, meşhur bir sanatçıya veya gelecek vadeden bir isme ait olması değil, ruhunuza hitap etmesi, evin tarzıyla uyum sağlaması önemli. Ayrıca baktıkça görmekten keyif alacağınız bir parça olması gerek.” 
SEYAHATLERDE DÜKKANLARI GEZİN
Yaşam alanını düzenlerken küçük eklemelerle bambaşka duygular yakalanabileceğini söyleyen Kazmirci, “Ben her seyahatimden mutlaka çok beğendiğim bir parça ile dönerim. Evini dekore etmeyi planlayanlara da çıktıkları seyahatlerde dükkanları dolaşmalarını tavsiye ederim, çünkü hiç ummadıkları yerlerde çok özel parçalarla karşılaşabilirler” diyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 12.06.2021 14:50
Anahtar Kelimeler:
Iç MimarEsra KazmirciDekor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
40 yaş üstü veteran futbolda yıldız oyuncular, sanatçılar spor adamları yer aldı.
40 yaş üstü veteran futbolda yıldız oyuncular, sanatçılar spor adamları yer aldı.
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans