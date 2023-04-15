Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Iğdır'da göçten dönen küçük akbabalar görüntülendi

Iğdır'da, Afrika göçünden dönen küçük akbabalar kamerayla kaydedildi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 12:56
0 Okunma
Iğdır'da göçten dönen küçük akbabalar görüntülendi
Iğdır

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tükenen türler arasında kırmızı listeye alınan küçük akbaba (neophron percnopterus) Iğdır'daki çorak arazilerde yaşıyor.

Tuzluca ilçesinin Türkiye-Ermenistan sınır hattındaki alanlarda yaşam alanı kuran küçük akbaba, her yıl kış aylarını geçirmek için Afrika'ya göçüp baharda ise geri geliyor.

Avrupa'da soyu neredeyse tükenen, Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde görülebilen küçük akbaba, Türkiye'de gözlemlenen önemli türler arasında yer alıyor.

Doğaya sunduğu katkılarıyla bilinen ve koruma altına alınan küçük akbaba, havaların ısınmasıyla Iğdır'daki yaşam alanına döndü.

Üreme ve beslenme alanı olarak kullandığı bölgeye gelen küçük akbabalar, görüntülendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KüçükakbabalarIğdır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümraniye Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi'ne gençler yoğun ilgi gösteriyor
Ümraniye Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi'ne gençler yoğun ilgi gösteriyor
Hedeflerinin peşinden koştu, Harvard Üniversitesine tam burslu kabul edildi
Hedeflerinin peşinden koştu, Harvard Üniversitesine tam burslu kabul edildi
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans