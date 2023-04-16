İHH, deprem bölgelerinde 1 milyonu aşkın kişiye iftarlık ve sahurluk ikram etti

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH, ramazanda deprem bölgelerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında gıda paketi, zekat ve fitre dağıtımlarında bulunuyor.

İHH ayrıca Hatay'daki 4, Kahramanmaraş'taki 5, Adıyaman'daki 2, Malatya'daki 3, Şanlıurfa'daki 1, Gaziantep'teki 2 aşevinde her gün iftarlık ve sahurluk veriyor.

Ramazanın 24. günü itibarıyla toplamda 1 milyon 220 binden fazla kişiye yemek dağıtan İHH, ramazanın sonuna kadar 250 binin üzerinde daha yemek ikramında bulunmayı hedefliyor.