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İHH, deprem bölgelerinde 1 milyonu aşkın kişiye iftarlık ve sahurluk ikram etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 6 ildeki 17 aşevinde, ramazanın ilk gününden itibaren 1 milyon 220 binin üzerinde kişiye iftar ve sahurda yemek dağıttı.

16 Nisan 2023 Pazar 17:26
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İHH, deprem bölgelerinde 1 milyonu aşkın kişiye iftarlık ve sahurluk ikram etti
İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH, ramazanda deprem bölgelerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında gıda paketi, zekat ve fitre dağıtımlarında bulunuyor.

İHH ayrıca Hatay'daki 4, Kahramanmaraş'taki 5, Adıyaman'daki 2, Malatya'daki 3, Şanlıurfa'daki 1, Gaziantep'teki 2 aşevinde her gün iftarlık ve sahurluk veriyor.

Ramazanın 24. günü itibarıyla toplamda 1 milyon 220 binden fazla kişiye yemek dağıtan İHH, ramazanın sonuna kadar 250 binin üzerinde daha yemek ikramında bulunmayı hedefliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İHHYardımVakfı
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