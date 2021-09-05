Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1468.67
ALTIN
488.22
DOLAR
8.3054
STERLİN
11.5588
EURO
9.9333
İki adet bina icradan satılacak
İki adet bina icradan...
8 adet işyeri kiralanacak
8 adet işyeri kiralanacak
15 Akademik Personel Alınıyor
15 Akademik Personel Alınıyor
TOKİ'den konut satışı
TOKİ'den konut satışı

İki adet bina icradan satılacak

Osmangazi’de iki adet bina satılacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
05 Eylül 2021 Pazar 12:14
0 Okunma
İki adet bina icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  Osmangazi Küçükbalıklı'da 300 m2 hisseli arsanın üzerindeki iki katlı iki adet bina icradan satılacak.

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Köyü’nde 9.735 metre kare bahçe vasıflı taşınmazın 74/2400 hissesinin borçlu adına kayıtlı olduğu ve borçlu hissesi üzerindeki ipoteğin paraya çevrilmesi için takibe geçildiği belirtildi. 

Satılacak 475 m2 binanın kıymetinin 118.750 TL., 935 m2. binanın kıymeti 233.750 TL. 9.735 m2 bahçe vasıflı parselin kıymeti ise, 600.375 TL.’dir.

Kıymetler genel toplamı 952.875 TL.’dir. 

ihale, 13 Ekim 2021 günü saat 11.30-11.35 arasında Bursa Merkez Adliyesi Konferans Salonu (Zemin Kat D Blok) Merkez Bursa adresinde yapılacaktır. 

İlan ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
OsmangaziKüçükbalıklıBasın IlanYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 adet işyeri kiralanacak
8 adet işyeri kiralanacak
SCOPS İLE HAYATI AKTİF YAŞA
SCOPS İLE HAYATI AKTİF YAŞA
Aslı Güler YouTube kanalından Kendall Jenner’ı konuk alacak
Aslı Güler YouTube kanalından Kendall Jenner’ı konuk alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans