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İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

Antalya’da yangın çıkan evde dumandan etkilenerek kalbi duran kediye itfaiye eri önce kalp masajı yaptı, ardından suni teneffüsle hayata döndürdü. Yangının, kedinin sahibi Julia Özdoğan’ın (45) şömineyi benzinle yakmaya çalışması sonucu çıktığı belirlendi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
12 Aralık 2021 Pazar 13:42
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İtfaiye eri, kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü

ANTALYA

Yangın saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, 7 katlı apartmanın son katında çıktı. 18 yaşlarındaki oğlu ile birlikte yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Julia Özdoğan, evindeki şömineyi benzinle tutuşturmak isterken, benzinin alev alması sonucu yangın çıktı. Alevlere oğlu ile birlikte müdahale eden Julia Özdoğan’ın elleri ve vücudunun bir bölümü, oğlunun ise ayakları yandı.

Haber verilmesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye erleri, merdivenle çıktıkları 7’nci kattaki dairenin pencerelerini açamayınca ısınan camları su ile soğuttu. Ardından apartmana giren ve daireye ulaşan itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Sağlık ekipleri ile birlikte yanan daireye giren itfaiye erleri, ev sahibi Julia Özdoğan’ı da sedye ile dışarıya çıkardı. Ambulansa taşınırken elleri ve vücudunun bir kısmının yandığı görülen Julia Özdoğan ile oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada kapının girişinde Özdoğan’ın kedisini yerde hareketsiz görüp kucaklayan itfaiye eri, apartmanın dışına çıkartarak yere yatırdı. Bir yandan kalp masajı, diğer yandan kediye suni teneffüs yapan itfaiye erine meslektaşları da yardım etti.

Kalp masajı ve suni teneffüsün ardından oksijen de verilen kedi kendine geldi. Vatandaşlar kedinin hayatını kurtaran itfaiye erlerini alkışlarken, gelen belediyeye ait hayvan ambulansı ise kediyi veterinere götürdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ItfaiyeKediKalp Masajı
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