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KADINLARI VE Ã‡OCUKLARI KORUMA VE YAÅžATMA DERNEÄžÄ° Ä°ZMÄ°Râ€™DE FALÄ°YET Ã‡ALIÅžTAYI YAPTI

BaÅŸkan AslÄ± SarÄ± ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hazal KaradaÄŸ YurdagÃ¼l, kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n, Ã¶zgÃ¼r, baÄŸÄ±msÄ±z yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n yaratÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve katkÄ±da bulunmak isteyen Ã¼yelerle fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunup beraber yol alacaklarÄ±nÄ± ifade ettiler.

04 KasÄ±m 2022 Cuma 15:46
KADINLARI VE Ã‡OCUKLARI KORUMA VE YAÅžATMA DERNEÄžÄ° Ä°ZMÄ°Râ€™DE FALÄ°YET Ã‡ALIÅžTAYI YAPTI

HABER MERKEZÄ°

Ã‡arÅŸamba GÃ¼nÃ¼ saat:14.00'da Sancar Maruflu Sivil toplum YerleÅŸkesi BahÃ§elievler KarÅŸÄ±yaka'da; Ã¼yeleriyle beraber yapÄ±lacak faaliyetler, projeler ve gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mlarÄ± konulu Ã§alÄ±ÅŸtay toplantÄ± yaptÄ±.

Dernek Ã¼ye ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerinin bir kÄ±smÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen Ã§alÄ±ÅŸtayda BaÅŸkan AslÄ± SarÄ± ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hazal KaradaÄŸ YurdagÃ¼l, kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n, Ã¶zgÃ¼r, baÄŸÄ±msÄ±z yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n yaratÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve katkÄ±da bulunmak isteyen Ã¼yelerle fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunup beraber yol alacaklarÄ±nÄ± ifade ettiler.


KadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n korunmasÄ±nda ve toplum bireyi olarak Ã¶zgÃ¼rce yaÅŸam sÃ¼rmeleri iÃ§in her alanda yapÄ±cÄ± gÃ¶revlerinden ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde iller bazÄ±nda faaliyete geÃ§ecek projelerinden bahsettiler.

YENÄ° Ã‡AÄžRI GAZETESÄ°

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KADINLARI VE Ã‡OCUKLARI KORUMA VE YAÅžATMA DERNEÄžÄ°FALÄ°YETIzmirÃ‡ALIÅžTAYYeni Ã‡aÄŸrÄ±ASLI M. SARIKAÃ‡OK
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