KADINLARI VE ÇOCUKLARI KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ (KAÇOK)

ASLI M. SARI

KAÇOK Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Yazar Aslı Mercan Sarı ve KAÇOK Derneği Başkan Yardımcısı Yazar - Şair Hazal Demet Yurdagül, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe ithafen ve Dernek Faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ve Yardımcısı;

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. Bu yüzden Atatürk'ün de dediği gibi:

Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!”

Mustafa Kemal Atatürk

Daha uygar ve sağlıklı bir toplum için kadınlara her zaman ihtiyaç olacaktır. Kadınlara verilmiş bu güzel güne saygı duymalı ve onları sadece bir günle değil; her zaman hatırlamalıyız.

Birlikte çıktığımız bu yolda, insanlık adına, iyiliğe uzanan el olmak adına attığımız adımlar, bizi KAÇOK (Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma) derneğini kurmanın kapısını araladı.

Derneğin Adı: “Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği” dir.

Kısa Adı: KAÇOK’tur.

Derneğimizin hedefi, vizyonu ve misyonu hakkında şunları söyleyebiliriz;

Biz kimiz?

Dernek; toplumun önemli bir kesimi olan kadın ve çocukların yaşadıkları her çeşit şiddet ve duygusal, fiziksel, cinsel istismar durumlarında kendilerine hukuksal, psikolojik, gerektiğinde ekonomik destek olmak; sonraki süreçte hayata adapte olmalarını kolaylaştırmak, sosyal entegrasyonlarına katkı sunmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek; bu konularda çalışmalar yapan kişi, kurum, kuruluş, dernek ve vakıflara dayanışma ve işbirliğinde bulunarak destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Yüzyıllardır, kadın ve çocuk, toplum ve aile içinde tartışmasız, erkin malı sayılmıştır. Fiziksel gücü ile erkek, iktidar gücü ile eril düşünce tarafından, bireysel hakları engellenmiştir.

Yaşama özgürlüğü ve bireysel varlığını koruma hakkı, her canlı için vazgeçilmezdir.

Kadın ve çocukların bağımsız birey oldukları, hukuki olarak kabul edilse de töre ve yazılmayan toplumsal yasalarla hakları engellenmektedir.

Ailede erkeğin kararlarına itaat etmeye mahkûm kadın ve çocuklar, farklı düşünce ve eylemlerini çoğunlukla canlarıyla ödemektedir.

KAÇOK, KADIN VE ÇOCUĞA YÖNELİK HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞA SON VERMEK İÇİN, VAR GÜCÜYLE ÇALIŞACAKTIR

Silahsızlanma ve şiddetin her türüne hayır demek, insani değerlerin temel gereğidir.

Toplumsal ilişkiler platformda da kadın ve erkek egemen toplumun ahlak anlayışına göre davranmak, en acısı düşünmek zorundadır. Toplumun farklı kesimlerinden kadınlar, bağımsız ve özgür düşünce ve davranış eylemlerini çoğu zaman canları pahasına dahi savunsalar, çocukların bu hakları hiç yoktur.

Çocuk ailenin gönüllü esiri ve özgürlük isteyen kadının ayak bağı olarak görülmektedir. Oysa bilgenin dediği gibi: ‘Biz dünyayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanet aldık.’ Dünya kimsenin malı değildir, insan soyu, barış ve sevgi ile yaşarsa, insani değerleri korur ve dünyayı güzelleştirir. Bu yolda her çocuk, yarınımızı aydınlatacak bir değerdir. Atalarımız da çocuktu bir zamanlar, bizim gibi.

Çocuklarımız geleceğimizdir. Ekonomi ve eğitim eşitliği en doğal haklarıdır. Kişisel gelişimini gerçekleştirmeyi başaramayan kadın ve çocuklar, cinsel eğilimine kadar tam bir kafesin içindedir. Bedeninin ve insani haklarının sahibi değildir. Bu haklarını talep ettiğinde toplumsal ve aile içi şiddet görmektedir. Oysaki doğru rehabilitasyonla geleceğe daha doğru adım atmaları sağlanabilir.

KAÇOK, Kadın ve çocukların, özgür ve bağımsız birey kimliklerinin korunması gelişmesi ve yaşatılması için, umut edilenleri hayata geçirmek için yapılanmıştır.

Kadın ve çocuk haklarının insan hakları olduğu inancıyla, bu hakların savunması için her alanda çalışmaya kararlıdır.

KAÇOK, cinsel eşitsizliği sağlayan asıl gücün, yanlış bilgilerle donatılmış cehaletin öngörülerini, tartışmasız, gözü kapalı onaylayan sürü bireylerinin baskısıyla sağlandığını bilmektedir.

Toplumun her kesiminde her bir bireyin, bağımsız ve özgür düşünebilme yeteneğini hak ettiği inancıyla, kadın ve çocuklardan başlayarak, her kesimden her bireyin, eğitim hakkı olduğunu öngörmektedir. Eğitim seferberliğini, gerçekleştirme ve yaşatmada kararlıdır.

Eğitim değişimin temelidir.

KAÇOK, kadın ve çocuğa yönelik her türlü ayrımcılığa son vermek için, kadın ve çocuk haklarını savunma ve yaşatmada etkin adımlar atmak için var gücüyle çalışacaktır.

KAÇOK, kadın ve Çocukların, özgür, bağımsız yaşam alanlarının yaratılması, korunmasında ve toplum bireyi olarak özgürce yaşam sürmeleri için her alanda yapıcı görev alacaktır.

Kadın ve çocuklar toplum bireyidir, erkin malı değil!

KAÇOK, toplumsal eşitliğin sağlanması ve korunması yolunda taviz vermeden, öncelikle kadın ve çocukların yanında her toplum bireyinin insani haklarını korumak için yola çıkmıştır ve bu yolda kararlılıkla yürüyecektir.

AMACIMIZ TOPLUMUN YARASINI SARIP SARMALAMAKTIR

Derneğimizde birbirinden değerli üyelerimiz bulunmakla birlikte, il il, İlçe ilçe yapılanmalar, sosyolog, psikolog ve avukatlarımız ile doğru konumlandırma, doğru isimlerle, sağlam bir yapılanmayla yavaş ama emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Amacımız toplumun yarasını sarıp sarmalamaktır. Siyasî, politik hiçbir duruşu olmayan derneğimiz; vatanına, devletine bağlı, samimiyetle yola çıkmış bir dernektir.

Evet, bu yol meşakatli farkındayız elbette. Fakat atılan güzel adımlar iyilikle buluşunca gerçek amacımıza hizmet etmenin onurunu yaşatıyor bize.

KAÇOK; Umudun ve yaşamın içinde!

KAÇOK; İnsanlık adına cinsiyet ayrımı yapmadan insanlık derdinde?

KAÇOK; Umudun yaşatıldığı yerdeyiz!

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ VESİLESİYLE;

Kadınların yaşamın her alanında ayrımcılığa, baskıya şiddete ve sömürüye maruz kalmaktan ve bunun "kader" olarak kabul edilmesi gerektiği gibi yersiz düşüncelerden arınıp bir an önce gerekli tedbirlerin alınması temennisiyle tüm kadınları selamlıyoruz.

Aslı Mercan Sarı & Hazal Karadağ Yurdagül