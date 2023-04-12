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Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki Şeref, merada doğan oğlakları montuna sarıp ahıra götürdü

Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 13 yaşındaki Şeref Altun, "yağmurda üşümesinler" diye yeni doğan iki oğlağı montuyla sarıp kucağında ahıra götürdü.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:04
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Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki Şeref, merada doğan oğlakları montuna sarıp ahıra götürdü

KAHRAMAMMARAŞ AA- Türkoğlu ilçesi Çobantepe Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Şeref Altun'un ailesinin depremde evi yıkıldı, ahırı zarar gördü.

Devletin desteği ve kendi çabalarıyla hayata tutunan Altun ailesi, ahırını onardı. Her gün yaklaşık 300 keçiyi merada ailesiyle otlatmaya çıkartan Şeref Altun, keçilerden birinin doğum yapmasıyla sevinç yaşadı.

Oğlaklara "Boncuk" ve "Gümüş" adı veren Altun, yağmurda üşümemeleri için montuna sardığı yavruları meradan kaldıkları çadırın yanındaki ahıra kadar kucağında taşıdı.

"Her doğan yeni yavru bizim için umut oluyor"

Şeref Altun, AA muhabirine, otlatmaya çıkardığı keçi sürüsünün içerisinde gebe hayvanların olduğunu, bazılarının da merada doğurduğunu söyledi.

Bir keçinin doğurmak üzere olduğunu görünce yavruların sağlıklı doğması için müdahale yaptığını anlatan Altun, "Doğum esnasında keçiyi yatırdım. İlk önce biri doğdu, sonra diğeri. Keçi yavruları üşümesin diye yağmurda montumu çıkartıp onları sardım, kaldığımız çadıra getirdim. Yavruları da besleyeceğiz ve büyüyecek. Onlar da büyüdüğü zaman yavrular verecek. Her doğan yeni yavru bizim için umut oluyor. Beyaz olan yavruya Boncuk, kahverengi olan yavruya ise Gümüş ismini verdim." dedi.

Altun'un amcası Mehmet Altun ise depremde hem kent merkezindeki hem de hayvan bakımı yaptığı kırsal alandaki evinin zarar gördüğünü söyledi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Altun, bir yandan da hayvancılık faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Depremin yaralarını sarmak için dört elle üretime sarıldıklarını anlatan Altun, şöyle devam etti:

"250-300 kadar hayvanımız var. Çok şükür hayvanlarımız depremde zarar görmedi. Hayat devam ediyor. Devletimiz var olsun, yardımcı oluyorlar bize. Çocuklarımız da küçük yaştan beri hayvancılığın içinde yetiştiği için hayvan bakarken bize yardımcı oluyor. Hayvanlar bir yandan yeni yavrular da doğuruyor. İnşallah depremin yaralarını en kısa sürede saracağız."

AA

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