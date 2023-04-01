Kameriyeler depremzede ailelere yaşam alanı oldu

Kahramanmaraş

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Göksun'un Çardak Mahallesi'nde yaşayan 3 aile, evlerinin hasar görmesi üzerine Çardak Parkı'nda bulunan kameriyelerin etrafını naylonla kapatıp içine soba kurarak burayı yaşam alanına çevirdi.

Parkta yaşayanlardan Sadık Yardım, AA muhabirine, eşinin rahatsızlığı nedeniyle depremin olduğu gün Kahramanmaraş'ta bulunduklarını söyledi.

Depremden sonra mahallelerine döndüklerini belirten Yardım, "Köydeki evimizde çok büyük hasar vardı. Kalacak yer olmayınca köyün ortasındaki parkta kameriye vardı, buraya yerleştik. Sobamızı, evden tabağımızı, tenceremizi getirdik. Devletimiz yemeğimizi, ekmeğimizi zaten gönderiyor. Burada hiçbir ihtiyacımız kalmadı." dedi.

Mahallede önceki yıllarda muhtarlık yaptığını anlatan Yardım, "Bu kameriyeler benim muhtarlığım dönemimde yapıldı. Şimdi de kalmak nasip oldu. Buraya insanların oturması için 4-5 kameriye yaptırmıştık. 45 gündür burada kalıyoruz. Komşularımız var. 4 aile burada oturuyorduk, biri konteynere çıktı, 3 aile kaldık. Konteynerlerimiz gelene kadar burada kalacağız." diye konuştu.

Sadık Yardım'ın eşi Güldane Yardım ise kameriyenin kendileri için iyi olduğunu dile getirerek "Allah nasip eder de konteyner gelirse konteynere geçeriz. Parktaki kameriye bize çok büyük çatı oldu. Naylon çektik, soba kurduk. Paletlerden somya yaptık oturduk." ifadesini kullandı.