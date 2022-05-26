Kangal köpekleri isimlerini fiziki ve karakteristik özelliklerinden alıyor

SİVAS - Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, Kangalların fiziki ve karakteristik yapısına göre isimlendirildiğini söyledi. Kangal köpeklerinin kendine has isimleri bulunduğunu belirten Yalçınkaya "Minnoş diye bir Kangal ismi göremezsiniz. Kangallara genelde Topuz, Bozo, Karabaş ve buna benzer Kangal'a yakışır isimler konulur. Kangallar heybetli, iri ve gösterişli canlılar olduğu için isimlerin kendilerine de yakışması gerekiyor" dedi.



Yalçınkaya, Kangal köpekleri hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu. Sivas'ın marka değerlerinden olan ve dünyaca tanınan Kangal köpeklerine konulan isimler hakkında bilgi veren Yalçınkaya köpeklerin fiziki ve karakteristik yapısına göre isimlendirildiğini söyledi.



Kangal köpeklerinin dünyada eşsiz canlılar olduklarını söyleyen Yalçınkaya, "Dengi olmayan bir canlıdır. Doğal olarak isimlerini de eşsiz isimler koymuşuz. Köpeklerimize hep heybetli kendine yakışır isimler kullanılıyor. Kangallara isimleri karakterlerine göre konuluyor. Mesela 'Minnoş' diye bir Kangal köpeği ismi göremezsiniz. Genelde 'Gürz, Topuz, Bozo, Karabaş' gibi isimler konuluyor. Kangallara genelde bu isimler konuluyor. Bu isimler Kangallara daha çok yakışıyor. Fiziki özellikleri de Kangalların isimlerini ön plana çıkarıyor. Kangallar iri ve gösterişli canlılardır. İsimleri fiziki özelliklerini de anlatıyor. Ben de Kangal köpeklerime genelde fiziki ve karakteristik özellikleri barındıran isimler koyuyorum. Atletik ve hızlı bir köpeğim varsa hızı anlatan bir isim, aşırı ağır ve hantal olanlara ise 'Tosun ve Topuz' gibi isimler koyuyoruz. Eskiler Kangal köpeklerine 'Karo ve Bozo' derlerdi. Eğer bir Kangalın kafasında leke varsa 'Aloş' diye isim koyarlardı. Şimdiler de ise biraz daha modernleşti" diye konuştu.