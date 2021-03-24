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Kars'ta beyaz gelincik görüntülendi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok nadir çıkan beyaz gelincik görüntülendi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Mart 2021 Çarşamba 10:08
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Kars'ta beyaz gelincik görüntülendi

KARS - İlçeye bağlı Melikköy'de, sansargiller ailesinden olan beyaz gelincik görüntülendi. Yer altında gizlendiği için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan beyaz gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor. Çok küçük deliklerden girebilme yeteneğine sahip olan gelincik, fare ve kuş yumurtası ile besleniyor. Bazı hayvanlar gibi gelinciğin de vücut renklerinde mevsimsel değişlikler görülebiliyor. Diğer aylarda koyu renkli olan, kış aylarında bembeyaz bir posta bürünen gelincikler karla birleşince fark edilmesi zor oluyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarsBeyaz Gelincik
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