"Kediler 9 canlı değildir; yüksekten düşmeler ciddi sorunlara yol açabilir"

İSTANBUL - Yüksekten düşme kaynaklı ortopedik hasarların tedavileri konusunda yeni gelişmeleri paylaşmak amacıyla KLİVET İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen “I Believe I Can Fly” başlıklı seminer geçtiğimiz haftalarda İzmir’de gerçekleşti.





KLİVET İzmir Dernek Başkanı Veteriner Hekim Dr. Onur Derincegöz’ün ev sahipliğinde, Prof. Dr. Cenk Yardımcı’nın sunumuyla İzmir’de gerçekleştirilen “I Believe I Can Fly” başlıklı seminerde kedilerin yüksekten düşmesi ve buna bağlı yaşadıkları ortopedik problemler, tanılama ve tedavi yaklaşım ve seçenekleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. KLİVET’in hayata geçirdiği sempozyum ile ilgili konuşan Veteriner Hekim Dr. Onur Derincegöz, “Kediler doğaları gereği meraklı ve hareketli hayvanlardır ve yüksek yerlere çıkmayı severler. Bilinçli olarak yüksek yerlerden atlamasalar bile bazen kaza sonucu düşebilmektedirler. Çok bilinen bir yanlışın aksine kediler 9 canlı değildir ve yüksekten düşmeler ciddi sorunlara yol açabilir” diye konuştu.





“Kediler düşerken doğal bir korunma mekanizmaları vardır. Tabi ki bu onların yüksekten düşmelerde herhangi bir zarar görmeyeceği anlamına gelmez” diyen Derincegöz, “Yüksekten düşen kediler, yüksek hızlarda yere çarptıklarından birçok sorun ile karşılaşmak mümkündür. Bu sorunların başında kırık problemleri gelmektedir. Biz de istedik ki kedilerde yaşanan bu sorunlar konusunda yeni gelişmeleri ve tedavi seçeneklerini diğer veteriner hekim arkadaşlarımız ile paylaşalım ve doğru tedavi seçenekleri konusunda farkındalık oluşturalım” ifadelerini kullandı.





VETERİNER HEKİMLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ VE HAYVANLARIN YAŞAM STANDARTLARI ARTACAK





Veteriner hekimlik mesleğinin özellikle klinisyenliğin gelişmesini sağlamak amacı ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Derincegöz, İzmir Şubesi olarak 2021 yılında başarılı pek çok çalışmaya imza attıklarını ve veteriner hekimlik mesleğine değer katan çalışmalara devam edeceklerinin altını çizerek, “Sempozyuma Ege Bölgesi ve civarından katılan veteriner hekim sayısının çokluğu bize dernek olarak doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Mesleki dayanışmanın ön planda tutulduğu, mesleki gelişimin hedeflendiği sempozyumumuzda; dünya genelinde kabul görmüş, ufkumuzu genişletecek bilgileri katılımcılarımız ile paylaşma fırsatı bulduk. Ülkemizde her geçen gün bu konuda yapılan yatırımlar eşliğinde meslektaşlarımızın çok önemli çalışmalara imza attığını gururla izliyoruz. Bu çalışmaların genele yayılması hem veteriner hekim arkadaşlarımızın mesleki gelişimini arttıracak hem de hasta sahibi ve hastalarımızın yaşam standartlarını yükseltecektir. Önümüzdeki dönemde de veteriner hekimlerin mesleki bilgilerin bilimsel gelişmeler ışığında güncel tutulması noktasında yaptığımız eğitim faaliyetlerimize devam edeceğiz. 2022 yılının ilk yarısında, DaliEvents organizasyonunda uluslararası katılımlı bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Bu çalışma ile veteriner hekimlerimizi farklı ülkelerden deneyimli ve alanında söz sahibi meslektaşları ile bir araya getireceğiz” dedi.