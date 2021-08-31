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KEMER’DE DİKKAT ÇEKEN OTEL: FUN SUN FAMİLY COMFORT

Tatil sebebiyle yılın yorgunluğunu üzerimden atmak için Fun Sun Family Comfort Hotel’e gittim.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
31 Ağustos 2021 Salı 17:03
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KEMER’DE DİKKAT ÇEKEN OTEL: FUN SUN FAMİLY COMFORT

HABER: HAKAN KANBUROĞLU


Tatil sebebiyle yılın yorgunluğunu üzerimden atmak için Fun Sun Family Comfort Hotel’e gittim. Fun & Sun Family Comfort Beach ihtiyaç duyduğunuz enerji konforlu odalarında huzura erdim. Otele giriş yapmadan önce Satış ve Pazarlama Müdürü Burak Bıyıklı şahane ilgilendi. Otele giriş yaptığımızda da aynı ilgiyi resepsiyondaki görevli arkadaşlar gösterdi. Özellikle Tuğçe ve Burcu hanım otel ile ilgili bütün detayları güleryüzleriyle anlattı.  43.000 m2’lik geniş bir alana konumlandırılan otel, denize sıfır konumdadır. Otelin iskelesi size farklı bir deneyim yaşatacak. Çünkü şahane pavilionlar sizi bekliyor. Ayrıca otelde açık ve kapalı havuz alternatifleri de bulunuyor. Operasyon müdürü Halil İbrahim Erkal ise otelde güleryüzüyle oteldeki bütün konforu sizlerle buluşturuyor. Yaşanılan sorunları çözüm odaklı bir anlayışa sahip. Ayrıca oteldeki +18 Chill Bar aile otelinde yalnızlığı ve sessizliği tercih etmek için şahane bir yer. Otelin animasyonunda ve yemeklerinde pandemi kaynaklı ufak tefek aksaklıklar yaşansa da şahane bir tatil yaşıyorsunuz. Seneye de dinlenmek için gideceğim bir yer. Aile otelinde aldığınız hizmet ile kendinizi evinizde hissediyorsunuz. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
KEMERDE DİKKAT ÇEKEN OTEL: FUN SUN FAMİLY COMFORT
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