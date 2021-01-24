Kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu kadınlar, polise yakalandı

Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen düğünden dönen yabancı uyruklu; aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 15 kişiye, polis tarafından adli ve idari işlem uygulandı.