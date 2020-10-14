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Kızılırmak Deltası'nda kuraklık tehdidi

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde su seviyesi yaklaşık 1 metre düştü. Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Bölgemizde tüm sulak alanlarda önemli bir tehdidin yaşandığını görmek mümkün" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ekim 2020 Çarşamba 10:12
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Kızılırmak Deltası'nda kuraklık tehdidi

Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yağış rejiminde yaşanan değişimler ve küresel iklim değişikliği nedeniyle kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Bölgede beklenen yağışların gerçekleşmemesi deltadaki su seviyesinde düşüşe neden oldu. Su seviyesi yaklaşık 1 metre azalırken, kıyıdan ise yaklaşık 2 metre su çekildi.

'1.3 MİLYON HEKTAR SULAK ALAN RİSK ALTINDA'

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Yusuf Demir, deltada yaşanan kuraklıkla ilgili uyarılarda bulundu. Türkiye'de son zamanlarda yaşanan küresel iklim değişimi sonucunda yağış rejimindeki azalmaların bölgede ciddi tehdit oluşturduğunu gözlemlediklerini ifade eden Prof. Dr. Demir, "Türkiye’de 14 tane Ramsar sulak alan bölgesi var. Son 50 yıla baktığımızda ülkemizdeki yaklaşık 2,5 milyon hektara ulaşan sulak alanımızın, 1,3 milyonunun ciddi anlamda kuruduğunu veya kuruma riskiyle karışı karşıya olduğunu görüyoruz. Son yıllardaki küresel iklim değişimi ve ülkemizdeki yaşanan sürecinde özellikle yağış rejimindeki değişiminde bunu tetikleyen parametre olduğunu görüyoruz. Özellikle bu seneye baktığımızda Samsun'da son 4 ayda ciddi kuraklık yaşandı. Bu kuraklık etkisiyle beraber bölgemizde çok önemli olan 3 tane sulak alanımızın 3'ünün de risk altında olduğunu ve bu sene çok ciddi anlamda tehlike taşıdığını yine yaptığımız incelemelerde ortaya koymak mümkün" dedi.

'4 AYDIR YAĞIŞ DÜŞMEDİ'

Kızılırmak Deltası'nın çok önemli bir sulak alan olduğunu kaydeden Prof. Dr. Demir, "Ama maalesef bu bölgemizde de yaklaşık 4 aydır yağış düşmediği için tavan suyu seviyelerinde de ciddi düşüşler olduğu için Kızılırmak Deltası’ndaki su seviyesinde 1 metreden daha fazla bir düşüş, o habitatta ciddi bir anlamda yaşam döngüsünde tehdit oluşturmaya başladı. Aynı zaman da bu bölgemizde çok önemli bir sulak alanımız olan Ladik Gölü de maalesef son yıllarda can çekişiyor. Özellikle bu seneki kuraklıklarla beraber neredeyse çölleşmeye veya bataklığa dönüşecek düzeye gelmiş durumda. Dolayısıyla burası da ciddi bir tehdit altında. Yine bu bölgemizde önemli bir sulak alan olan Yedikır Barajı’nın da ciddi bir tehdit altında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bölgemizin hemen hemen tamamında tüm sulak alanlarımızda önemli bir tehdidin yaşandığını görmek mümkün" diye konuştu. 

'CİDDİ ENDİŞELERİMİZ VAR'

Küresel iklim değişiminin ve yağış rejimindeki değişimlerin Kızılırmak Deltası’nı tehdit ettiğini dile getiren Prof. Dr. Demir, "Kızılırmak Deltası ülkemizin çok önemli habitatlarında ve çok önemli sulak alanlarımızdan bir tanesi. Özellikle kuş cenneti olarak tanımlanması ve içindeki biyolojik çeşitlilik açısında da çok önemli bir bölgemiz. Ancak son yıllarda alınan tedbirlerle korunan bir bölge haline gelmesine rağmen bu sene özellikle bu kuraklığın etkisiyle beraber bu bölgede ciddi anlamda bir kuş hareketliliğinde de azalma olduğunu gözlemlemek mümkün. Özellikle ülkemizde son zamanlarda yaşanan bu küresel iklim değişimi sonucundaki felaketlerin, yağış rejimindeki azalmaların ve yağış rejimindeki değişimin bu bölgede ciddi anlamda tehdit oluşturduğunu gözlemliyoruz. Belki Karadeniz Bölgesi’nde yağışın miktarında çok ciddi azalmalar yok ama yağışın düştüğü periyotlardaki azalma ve kış aylarındaki kar yağışında azalma bizim özellikle Kızılırmak Deltası’ndaki sulak alanlarımızın beslenme kaynaklarında tehdit oluşturuyor. Uzun vadede buradaki habitat da ciddi endişelerimiz var" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak DeltasıKuraklık
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