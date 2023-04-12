Kocaeli'de çöpte bulunan 3 kedi yavrusunu, yeni doğum yapan kedi besliyor

Karamürsel Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin dikkati sayesinde çöpten kurtarılan kedi yavruları, Kocaeli Hayvanları Koruma Derneğine (KOCAELİDER41) teslim edildi.

Bitkin halde bulunan kedi yavrularını, KOCAELİDER41 Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Denizci'nin evinde baktığı ve yeni doğum yapan anne kedi besliyor.

KOCAELİDER41 Başkanı Selma Pilatin Pek, AA muhabirine, sokak hayvanlarının korunmaya muhtaç canlılar olduğunu belirterek, hayvanların bu çirkin muameleyi hak etmediğini, hayvanlara karşı sevgi ve şefkat gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Günümüzde kedi ve köpekler başta olmak üzere pek çok hayvanın evde bakıldığını vurgulayan Pilatin, şunları söyledi:

"Karamürsel Belediyesi personeli, çöpe atılan yavru kedileri ölümün kıyısından kurtarmış. Personelin bulunduğu karton toplama aracı, presleme yaparken son anda içinde yeni doğmuş kedi yavrularını fark etmiş. Allah onlardan razı olsun. Yeni doğum yapan anne kedi, yavruları kabul etti şükür. Kedileri çöpe atanları vicdanlı olmaya davet ediyorum, inanın daha mutlu olursunuz."

Denizci de kedilerin çöpe atılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu işin kahramanları Karamürsel Belediyesi temizlik görevlilerinden Allah razı olsun. Onlar bulmasaydılar, bu yavrular ölmüş olacaklardı." dedi.

Evde baktığı kedilerden birinin yeni doğum yaptığını belirten Denizci, "Çöpe atılan kediler, bana getirildi. Yeni doğum yapan kedimizin yanına koymadan önce anne kedinin yavrularını tüylerine sürterek, yavruların kokusunun diğer getirilen yavru kedilere geçmesini sağladık. Anne kedimizin yanına koyduk ve onları da kabul etti, çok mutlu olduk. Bu olaya insanlık dışı diyorum ama şaşırmamak lazım, insanlar çocuklarını bile çöpe atabiliyor." ifadelerini kullandı.