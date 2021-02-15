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KOLYECİK.COM.TR İLE SEVDİKLERİNİZE DEĞER KATIN…

KOLYECİK, “SENİN ENERJİN” ve “SENİN ŞIKLIĞIN” SLOGANIYLA KARŞIMIZDA….

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Şubat 2021 Pazartesi 13:11
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KOLYECİK.COM.TR İLE SEVDİKLERİNİZE DEĞER KATIN…

HABER: DİNÇER KARACALAR
 

Sevdiklerinizi mutlu edecek takı tasarımları,  tek adres ve tek tıkla yanınızda: Atölyeden-kapına misyonuyla ve uygun fiyatlar ile  mücevher almak kolyecik.com.tr ile artık çok kolay…

Sahare Kuyumculuk, temellerinin atıldığı 1974 yılından bugüne bilgi ve birikimini gelecek kuşaklara aktararak deneyimini sadece Türkiye’de değil tüm dünyada paylaşarak sürekli üretip büyüyerek istikrarla yoluna devam etti. En büyük sermayesi tecrübe, güven, kalite ve müşteri memnuniyeti olan firmamız tarihi motiflerimizi günümüze taşımakla kalmadı özgün tasarımları farklı konseptleriyle dünyanın dört bir yanına da ulaşmayı başardı. 

Bugün, şimdiye kadar toptancılık sektöründe verdiğimiz hizmeti KOLYECİK adıyla e-ticaret sektörüne taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık KOLYECİK sitemizden kaliteli ürünlerimiz ve özgün tasarımlarımıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
KOLYECİK.COM.TR İLE SEVDİKLERİNİZE DEĞER KATIN…
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