Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1527
ALTIN
411.312
DOLAR
7.0510
STERLİN
9.6924
EURO
8.4853
24 adet tarla kiraya verilecek
24 adet tarla kiraya...
64 öğretim üyesi alınacak
67 öğretim üyesi alınacak
Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak
Pendik Belediye Başkanlığı 20...
PTT lojmanı satılacak
PTT lojmanı satılacak

Konya'da şubatta 20 derece sıcaklık; kısıtlamada parklar doldu

Konya'da şubat ayı olmasına rağmen hava sıcaklığı 20 dereceyi buldu. Sıcak havada kısıtlamaya rağmen parklarda insan yoğunluğu oluştu. 

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
07 Şubat 2021 Pazar 16:42
0 Okunma
Konya'da şubatta 20 derece sıcaklık; kısıtlamada parklar doldu

KONYA,(DHA)

Konya'da geçen yıllarda  şubat ayında hava sıcaklığı eksi dereceleri gösterirken, en fazla 5 dereceye kadar yükseliyordu. Meteoroloji verilerine göre, küresel ısınmanın etkisiyle bugün hava sıcaklığı 20 dereceyi buldu. Güneşi görenler de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parklara akın etti. Bazıları yürüyüş yaptı, bazıları da bankta oturup sıcak havanın tadını çıkarmaya çalıştı. Kentte araç yoğunluğu da dikkat çekti. 

Büşra Tuncay, ''Biz de şaşkınız. Hava çok güzel. Evde kısa kollu kıyafetlerle duruyoruz. Bugüne kadar bu yükseklikte sıcaklığa rastlamadım. Şubat ayı kış olması ve soğuk bekleniyor ama çok ilginç. Evde kombisi olanların bu havada kaloriferlerini yakmadığını düşünüyorum'' dedi. 

İlyas Altun, hava sıcaklığının 20 derece olduğunu hatırlatarak, ''Allah'ım esirgesin kıtlık geliyor. 60 yaşındayım böyle bir şubat ayı ömrü hayatımda görmedim. Kazakla dışarda oturabiliyoruz. Ama kıtlık kapımızda. Hepimizin suyu tasarruflu kullanması gerekir.  Alınan tedbirler nedeniyle Konya, diğer şehirlere göre biraz rahat ama yine de kıtlık kapımızda. Hepimiz tasarruflu olalım'' diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
KonyaşubatSıcakKısıtlamaParkYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmara için ‘fırtına' uyarısı
Marmara için ‘fırtına' uyarısı
Zehir akan Düden Çayı için çevre komitesi kuruldu
Zehir akan Düden Çayı için çevre komitesi kuruldu
'Kırmızı Montlular' 1 yılda 20 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştı
'Kırmızı Montlular' 1 yılda 20 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans