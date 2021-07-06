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Konyaaltı'nda denizin dibi çöplüğe döndü

Turizm kenti Antalya'nın Konyaaltı sahilinde, su altı kameralarıyla kaydedilen görüntülerde deniz dibinin çöplüğe döndüğü görüldü.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
06 Temmuz 2021 Salı 12:14
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Konyaaltı'nda denizin dibi çöplüğe döndü

ANTALYA, (DHA)-

Su altında, tatilcileri içine taş koyup attığı pet şişelerle, ıslak mendil ve maskeler dikkat çekti. Prof. Dr. Gökoğlu, “Deniz dibi ıslak mendiller ve maskelerle doldu" dedi.

Konyaaltı sahilinde, profesyonel dalgıçların su altında kaydettiği görüntülerde deniz dibindeki canlılar ile birlikte kirlilik de dikkati çekiyor. Sahile gelen bazı tatilcilerin pet şişeler içerisine çakıl taşları doldurup denize attıkları ve bu şişelerin de dipte kirlilik oluşturduğu görüldü. Görüntülerde, koronavirüs döneminde temizlik için sıkça kullanılan antibakteriyel özellikli ıslak mendillerin deniz dibindeki yoğunluğu dikkat çekti, Deniz dibinde maske ve diğer katı atıkların da olduğu görüldü.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, görüntüleri incelediğinde kendisinin de çok üzüldüğünü ifade etti. Deniz tabanındaki plastik kirliliğinin özellikle üzücü boyutlarda olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Her yer pet şişe olmuş deniz dibinde. Şişelerin içine çakıllar doldurulup atılmış. Sadece o değil, ıslak mendiller de dikkati çekiyor. Ayrıca ıslak mendiller dokulu olduğu için su altında çok kirlilik oluşturuyor. İnanın bu manzarayı görünce çok üzülüyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TurizmAntalyaKonyaltıDenizaltıSu AltıçöplükYeni Çağrı
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