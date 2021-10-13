Köşkeroğlu Kalitesiyle / MÖNÜNÜN EN YENİSİ: HAŞLAMA İÇLİ KÖFTE  

DİNÇER KARACALAR

Levan kültürüne sahip Ortadoğu’dan farklı yorumlarla günümüze kadar ulaşan içli köftenin tarihi 1700’lü yıllara kadar uzanıyor. Arabistan topraklarında doğan ve Osmanlı mutfağında da önemli bir yer edinen içli köftenin damak lezzetimiz üzerindeki etkisi yadsınamaz. Geçmişten günümüze pek çok aroma, pişirme tekniği ve tarifle farklı tatlara bürünen içli köfte, Köşkeroğlu’nun kısa bir süre önce yenilenen ayrıcalıklı mönüsünde yoğurt yatağında şefin özel sosuyla tatlandırılmış olarak sunuluyor.

17. yüzyıldan itibaren Levantenler aracılığıyla Güney Amerika ve hatta Latin Amerika mutfağına kadar giren, Osmanlı Saray mutfağının baştacı, geleneksel Türk mutfağının değişmez tadı içli köfte, Köşkeroğlu’nun yönetiminde yenilediği mönüsünde farklı bir yorumla yer alıyor. Kereviz tozu ve zerdeçal gibi farklı baharatların yer aldığı özel bir karışımla lezzetlendirilen ve buharda pişirilerek hazırlanan ‘Haşlama İçli Köfte’, hafif oluşuyla aynı zamanda midenizle de dost…