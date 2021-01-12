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Kuraklığa karşı üzüm ağaçlarına 2 ay önceden budama

MARDİN'in Derik ilçesinde çiftçiler, kuraklık ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık nedeniyle üzüm ağaçlarını 2 ay önceden budamaya başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Ocak 2021 Salı 09:24
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Kuraklığa karşı üzüm ağaçlarına 2 ay önceden budama

Ziraat mühendisi Serdar İlhan, "Kuraklık ve sıcaklık nedeniyle mart ayında yapılması gereken budamayı 2 ay erkene aldık. Verim düşüşünün önüne geçmek için böyle bir yola başvurduk. Budamadan sonra da hastalık ve zararlılardan korunma amaçlı bordo bulamacı işlemine başlayacağız" dedi.

Derik ilçesinde çiftçiler devam eden kuraklık ve sıcak hava nedeniyle üzüm ağaçlarındaki tomurcukların pamuklanma dönemine girmesi üzerine zamanından önce budama işine başladı. İlçeye bağlı Zeytinpınar Mahallesi'nde üzümün en çok yetiştirildiği korta mevkisindeki bahçesinde budama işini sürdüren ve aynı zamanda Ziraat Yüksek Mühendisi olan Serdar İlhan, son 11 yılda ilk defa böyle bir hava durumuyla karşılaştıklarını ifade ederek, "Kışın ortasındayız ve sıcaklık şu anda 16 derece. Bu sene hava çok değişik geçiyor. İklim değişiklikleri gözle görülür seviyede hissediliyor" diye konuştu.

'VERİMDE DÜŞÜŞÜN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPIYORUZ'

Sıcaklık nedeniyle üzüm ağaçlarını erken budamaya karar verdiklerini ifade eden İlhan, şunları söyledi:

"Bunun sebebi de tomurcuklara su yürümeye başlaması. Su yürümeye başladığı için de kabarmalar meydana geliyor. Bu kabarmalar bize budamayı erkene almamız için birer işaret. Üzümde üç çeşit göz vardır. Olası bir soğukta ya da herhangi bir araz durumunda birinci göz ölürse, ikinci göz sürecektir. Bu üzümün doğası gereği var. Biz de verim düşüşünün önüne geçmek için böyle bir yola başvurduk. Havaların sıcak geçmesinden dolayı bitkilerde normalin çok erken döneminde pamuklaşma başlamış. Eğer sıcaklık bu tempoda devam ederse, mart ayına varmadan bu tomurcuk patlayacak. Bu da bitkinin soğuklama ihtiyacını karşılamadığının ispatıdır. Burada salkım sayısında azalma, salkımın danesinde azalmalar meydana gelir. Verimin geçen seneye göre daha az olacağını öngörüyoruz. Bu sene rekolte düşüşü bekliyoruz. Üreticiler, budamalarını bu sene biraz erkene alsınlar. İlaçlamalarını budamadan sonra mutlaka yapsınlar. Külleme, mildiyö, ölü kol, antraknoz gibi hastalıklara karşı mücadelelerini erken dönemde yapsınlar. Çünkü bu sene meyve biraz erken gelecek. Budama yaptığımızda yara dokusu meydana geliyor. Bu yara dokusu mantar ya da bakteri kapmasın diye, bitkiyi tümden hasta etmesin diye ilaçlanması gerekiyor. Bordo bulamacı yara dokusunu kapatır. Yani bir nevi pomat görevi görüyor." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinüzümAğaçBudama
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