Lösemi mücadelesine 5 yıldızlı tatil desteği

İSTANBUL - Muğla'nın Bodrum İlçesi, Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı'na ait denize sıfır Tatil Köyü’nde, LÖSEV'e kayıtlı, zorlu tedavi süreci devam eden ve iyileşen, Türkiye'nin dört bir yanından gelen lösemili çocuklar ücretsiz şekilde ağırlanıyor. Çocuklar, tatilleri boyunca denizin ve güneşin tadını çıkartırken, düzenlenen eğitici oyunlar ve çeşitli aktivitelerle de eğlenceli zaman geçiriyorlar.





Hayırsever iş insanı merhum Memduh Hacıibrahimoğlu tarafından Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesinde LÖSEV’e bağışlanan otel, LÖSEV tarafından, çocuklara özel, 5 yıldızlı otel konforunda yenilendi. Otel, restorasyon sonrası lösemili çocuklara moral tatili hizmeti vermeye başladı. Zorlu tedavi sürecinde sosyal hayattan, arkadaşlarından, tatilden, denizden uzak kalan lösemili çocuklar, tatil köyünde denizin, güneşin ve birlikte eğlenmenin tadını çıkarıyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuklar ücretsiz olarak 10’ar günlük kamplar halinde, tatil yaparak doyasıya eğleniyorlar.





“GÖNÜLLÜ EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE AKTİVİTELER”





Denize sıfır olan otelin plajında oynayan, denize giren ve güneşin tadını çıkaran çocuklar gönüllü eğitmenler tarafından gün boyu eğitici - öğretici aktiviteler hayata geçiyor. Çocuklar denizde vakit geçirmenin yanı sıra drama, grup oyunları, masa tenisi, voleybol etkinliklerine ek olarak kitap okuma, Atatürk İlke ve İnkılapları, Vakıf bilinci gibi farklı eğitici faaliyetlere de katılıyorlar.





Gönüllü eğitmenler tarafından dans, drama, sanat atölye çalışmaları yanı sıra canlı müzik performanslarından yoga eğitimlerine kadar birçok farklı faaliyetler de düzenleniyor. Sezon boyunca açık kalacak ve aktivitelerine devam edecek olan oteldeki tüm faaliyetler gönüllü ve bağışçı destekleri ile gerçekleştiriliyor. Otel bünyesinde vakfa maddi destek için yeni açılan LSV Kafe'de ise LSV Dükkan markalı pasta, çikolata gibi çocukların annelerinin hünerli ellerinden çıkan ürünlerin yanı sıra yine annelerin ürettiği oyuncak bez bebekler, çantalar, oyuncaklar da satılıyor.





“BU TATİL KÖYÜ BİZE ÖDÜL GİBİ GELİYOR”





Lösemiyi yenen 20 yaşındaki Buse Baloğlu, LÖSEV'in iyileşen gençlerinden biri olduğunu belirterek, “18 yaşındayken hastalığımın tanısı kondu. 1 yıl zorlu bir tedavi süreci geçirdim. LÖSEV'den maddi ve manevi destekler aldım. Hastalığı onların sayesinde yendim ve şimdi de buradayım, ücretsiz tatil yapıyorum. Yeni arkadaşlıklar kuruyorum. Buraya gelen arkadaşlarımızla ortak özelliklerimiz var. Hastalık sürecinde hepimiz aynı şeyleri yaşadık, hepimiz birbirimizin neler yaşadığını biliyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Bu tatil köyünde kendimizi geliştiriyoruz. Eğlenceli zamanlar geçiriyoruz" dedi.





Lösemi hastalığıyla 9 yaşındayken tanıştığını söyleyen Yağız Murat Bulut ise, “9 yaşımdayken lösemi tanısı konuldu ve 3 yıl zorlu bir tedavi süreci yaşadım. LÖSEV'in kolejinde okudum. Bana ve aileme çok güzel imkanlar sundular. LÖSEV desteğiyle hastalığı yendim. Bu tatil köyü bize ödül gibi geliyor. Burada gönüllü çalışanlar var onlarla eğitici ve eğlenceli birçok aktivite yapıyoruz. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Burada bizim gibi olan arkadaşlarımızın hayat hikayelerini öğreniyoruz. Ben de gönüllü olarak burada görev yapıyorum. LÖSEV'in gönüllü askerlerinden biriyim. Burayı bizden sonra gelecekler için hazırlıyoruz" diye konuştu.





Tatil Köyünde görev alan LÖSEV yetkilisi Neslihan Aslan da, 4 yıldır faaliyette olan LÖSEV Tatil Köyü ve Otelinin lösemili çocuklara ait özel bir tesis olduğunu ifade ederek, “Burada Türkiye'nin dört bir yanından tedavisi tamamlanan çocukları ücretsiz şekilde misafir ediyoruz. Hayatları boyunca denizi hiç görmemiş çocuklarımız var, burada denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. Bireysel aktiviteler dışında, grup etkinlikleri ile gönüllü öğretmenler ve sosyal eğitmenler eşliğinde hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. LÖSEV bilincini yerleştirmek, anlatmak ve onlara dokundurmak adına eğitimler de yapıyoruz. Tatil köyüne bütün sezon boyunca yaklaşık 1500 çocuk misafir oluyor. Çocuklar tedavi sürecinde yıpranıyorlar ve hastaneden uzun süre çıkamıyorlar. Buraya geldiklerinde sosyalleşme imkânı buluyorlar. Bu imkân sayesinde kendilerini ifade edebilmelerini sağlıyorlar. Adeta burada nefes alıyor ve uzak kaldıkları sosyal hayata geri dönüyorlar. Etkinliklerde kaynaşıyorlar ve çok güzel arkadaşlıklar kuruyorlar. Tatil sonrası uğurladığımız çocuklarımız LÖSEV'in gönüllüleri oluyorlar, çünkü bu vakıf onların" ifadelerini kullandı.





LÖSEV den yapılan açıklamada tüm hizmet ve desteklerinin tamamını bağışlarla hayata geçiren LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Bodurm’da ki LÖSEV Tatil Köyünde 1500 çocuk ve ailesini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ve moral ve desteklerle çocukları hayata bağladıklarını ifade ettiler.