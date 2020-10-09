Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1150
ALTIN
487.484
DOLAR
7.9283
STERLİN
10.2888
EURO
9.3359
Tuma Çelik ile ilgili karar Resmi Gazete'de
Son Dakika
Tuma Çelik ile ilgili karar...
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale...
Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
Can kaybı 8 bin 667'ye yükseldi
Son Dakika
Can kaybı 8 bin 667'ye...

Malatya'da kayısı, kiraz, elma ve armut ağaçları erken çiçeklendi

MALATYA'da, kayısı, kiraz, armut ve elma ağaçları çiçek açtı. Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, ağaçların bu dönemde çiçek açmasının sebebinin hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi olduğunu belirtti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 09:49
0 Okunma
Malatya'da kayısı, kiraz, elma ve armut ağaçları erken çiçeklendi

Gündüzbey Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Berber'e ait meyve bahçesinde tomurcuklanan kayısı, kiraz, armut ve elma ağaçları çiçek açtı. Bahçesine giden normalde mart- nisan aylarında oluşan meyve çiçeklenmesinin aylar önce yaşanmasına şaşırdı.

'BU TÜR ANORMALLİKLER YAŞANABİLMEKTEDİR'

Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, ağaçların sıcak hava nedeniyle çiçeklendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bitkiler yer değiştirmedikleri için yaşamları boyunca ışık, su ve mineral besin maddeleri gibi zorunlu kaynaklara doğru büyüme yeteneği geliştirmişlerdir. Temel üreme organı olan çiçek; üreme hücrelerinin oluştuğu, mayoz ve haploid gelişmenin gerçekleştiği, döllenmenin gerçekleşip embriyo ve endospermin oluştuğu, tohumun geliştiği ve meyvenin oluştuğu yerdir. Elma ve armut çiçeği iki eşeyli çiçektir. Hem erkek hem de dişi organlara sahip olan çiçeklerdir. Erkek ve dişi eşey hücrelerinin oluşum zamanı türlere, çeşitlere ve ekolojik koşullara göre değişmektedir. Örneğin; kayısılarda eşey hücreleri şubat sonunda, elma ve armutlarda ise ilkbaharda oluşmaktadır. Bitki farklı şekillerde stres yaşadığında veya standart koşullar dışında bir etkiye maruz kaldığında çiçek açabiliyor. Susuzluk, aşırı sıcak, aşırı sulama, aşırı fosforlu gübreleme gibi etkiler buna neden olabilir. Bölgemizde iklim değişikliklerine bağlı, ağaçların sonbaharda çiçek açabilme özelliğinin olduğu bilinmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunda iklim değişikliği ve küresel ısınmadan dolayı bitkilerin aldandığını üreme faaliyetine devam etmek istemesi sonbaharda çiçek açmasına neden olmaktadır. Her ağacın çiçek açması için bir sıcaklık derecesi vardır. Ağaç yaprakta iken, ihtiyaç duyduğu rutubet ve sıcaklığı yakalandığında yeniden çiçek açmak istemesi güneşli ve sıcak havayı ilkbahar olarak algıladığından, elma ve armut ağaçlarında az da olsa, zaman zaman bu tür anormalliklerin yaşanabilmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMeyveçiçekKayısıKirazElmaArmut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doç. Dr. Ali Rıza Köşker: Japonlar yiyor diye balon balığı tüketmeyin
Doç. Dr. Ali Rıza Köşker: Japonlar yiyor diye balon balığı tüketmeyin
Şehzadelerin güvercini 'Manisa Hünkarisi' tescillendi
Şehzadelerin güvercini 'Manisa Hünkarisi' tescillendi
Palamut tuzlamanın tam zamanı
Palamut tuzlamanın tam zamanı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans