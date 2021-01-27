Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12°
şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1536
ALTIN
437.103
DOLAR
7.3441
STERLİN
10.0981
EURO
8.9324
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268 personel alacak
BOTAŞ Genel Müdürlüğü 268...
48 sözleşmeli personel alınacak
48 sözleşmeli personel alınacak
86 öğretim üyesi alınacak
86 öğretim üyesi alınacak
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alacak
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri...

Mamasın Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla yükseldi

AKSARAY'da, 165 milyon metreküp kapasitesi bulunan ve aralık ayında yüzde 17 doluluk oranı olan Mamasın Barajı'nda su seviyesi, son günlerde etkili olan yağışların ardından yüzde 21'e çıktı. Barajın bulunduğu Çatalsu köyünde yaşayan çiftçi Harun Elçi, ''Bu yıl şehrimizde kuraklık oldu. Son günlerde yağışlarımız hepimizi mutlu etti. Biraz daha yağış alırsak daha iyi olur. Yağışlar sonrası su seviyesi yüzde 3- 4 oranında arttı'' dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Ocak 2021 Çarşamba 09:57
0 Okunma
Mamasın Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla yükseldi

Çatalsu köyünde bulunan 165 milyon metreküp kapasiteye sahip Mamasın Barajı'nın büyük bir bölümü tarımsal sulamada kullanılıyor. Geçen yıl aralık ayında yüzde 31 doluluk oranına sahip Mamasın Barajı'nın, yağışların yetersizliği nedeniyle bu yıl aralık ayında yapılan ölçümlerde yüzde 17 doluluk oranına sahip olduğu belirlendi. Ancak son günlerdeki yağışla birlikte barajda su doluluk oranı, yüzde 21'e yükseldi. Etrafta yer alan dağlardaki karların erimesiyle bu oranın yüzde 25'i aşacağı tahmin ediliyor. 

SON YAĞIŞLAR KÖYLÜLERİ SEVİNDİRDİ

Çatalsu köyünde yaşayan çiftçi Harun Elçi, barajdaki su seviyesinin yükselmesinin bölgedeki çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti. Elçi, ''Bu yıl şehrimizde kuraklık oldu. Ancak son günlerde yaşanan yağışlarımız hepimizi mutlu etti. Biraz daha yağış alırsak daha iyi olur. Yağışlar sonrası su seviyesi yüzde 3-4 oranında arttı. Ocak ayı içerisinde önce yağmur yağdı, sonrasında yağan kar bizim köyde neşe kaynağı oldu. Biz çiftçilikle geçimimizi sağlıyoruz. Köylüler bu barajdan tarım arazilerini suluyor. Barajda ne kadar çok su olursa bizim için faydalı olacaktır.  Aralık ayında barajımız dip seviyeyi görmüştü. Son yağışlar su seviyesini artırdı ve barajımıza can suyu oldu. Bu barajı 2 ırmak besliyor. Biri Melendiz Irmağı diğeri ise Gülağaç ilçesinden geliyor. Burada vatandaşlar su motorlarıyla tarlalarını suluyor. Bizim en büyük geçim kaynağımız bu barajdır'' diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mamasın BarajıAksaraySuSeviyeYağmurYağışKuraklık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İda Madra Jeoparkı için UNESCO’ya başvuru yapıldı
İda Madra Jeoparkı için UNESCO’ya başvuru yapıldı
124 koyun çalındı; kuzuları biberonla besliyorlar
124 koyun çalındı; kuzuları biberonla besliyorlar
Ağrı'da soğuktan suları donan vatandaşlara itfaiye desteği
Ağrı'da soğuktan suları donan vatandaşlara itfaiye desteği
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans