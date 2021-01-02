Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1701
EURO
9.0727
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Avşa Adası isimli gemi satılıyor
Avşa Adası isimli gemi...
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...

Manisa'nın 'kuş cenneti' Marmara Gölü'nden göç

MANİSA'da, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'ndeki binlerce kuş, havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç etmeye başladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Ocak 2021 Cumartesi 09:34
0 Okunma
Manisa'nın 'kuş cenneti' Marmara Gölü'nden göç

Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Göldeki binlerce kuş, havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç etmeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen gölde; küçük karabatak, tepeli pelikan, küçük balaban, angıt, büyük akbalıkçıl, fiyu, pasbaş patka, elmabaş patka, bıyıklı sumru ve mahmuzlu kızkuşu gibi önemli türler yer alıyor. Son yıllarda özellikle yaz aylarında gölün bazı bölümlerinde görülen flamingolar, ilgi odağı oluyor. Başta bölge halkı olmak üzere çok sayıda doğasevere görsel şölen sunan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte Afrika'ya göç etmeye başladı. Göç yolculuğu görüntülenen flamingolar, doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaKuş CennetiMarmara Gölü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz'in ilk tohum bankasında 378 çeşit atalık tohum kaydedildi
Karadeniz'in ilk tohum bankasında 378 çeşit atalık tohum kaydedildi
Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı
Bağışıklık sistemini güçlendiren lahanaya ilgi arttı
Antarktika seferinde penguene ait 5 bakteri keşfedildi
Antarktika seferinde penguene ait 5 bakteri keşfedildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans