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Mardin'de hasadı yapılan zeytin, zeytinyağına dönüştürülüyor

MARDİN'in Derik ilçesinde tamamen organik yetişen zeytinin hasadı tamamlandı. Üreticiler, topladıkları zeytini, zeytinyağına dönüştürme mesaisine başladı. Mardin Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Erkan Doğan, zeytin hasadında bereketli sezon yaşandığını belirterek, "Üreticilerimiz bu sene de zeytinlerini getirip zeytinyağı yapıyor. Bu yılki rekolte çok iyi. Günlük 20 ton zeytinyağı üretiyoruz" dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Kasım 2020 Pazar 09:53
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Mardin'de hasadı yapılan zeytin, zeytinyağına dönüştürülüyor

Derik ilçesinde üretimi bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen, hem damak zevki hem de yağ kalitesi açısından en çok tercih edilen sofralık halhali zeytinin dışında zoncuk, güleki, kejik, ğurseki, belloti, mavi, ağliş, melkebazi ve melebeli çeşitleriyle 11 bin 370 dekar alanda 220 bin ağaçtan yetiştirilen zeytinin hasadı sona erdi. Üreticiler, bu yıl hasadını yaptıkları zeytinin bir kısmını da zeytinyağına dönüştürme mesaisine başladı. Bahçelerde toplanan zeytinler, 3 yıl önce ilçede kurulan tesiste zeytinyağına dönüştürülüyor olması üreticilerin ka zancını artındı. İlçe halkının temel geçim kaynağı olan aynı zamanda uluslararası alanda çeşitli ödüller alan ilçenin sembolü, zeytin bu yıl bereketli olması üreticilerin yüzünü de güldürdü.

Mardin Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Erkan Doğan zeytinde bereketli bir yıl yaşandığını belirterek, "Üreticilerimiz bu sene de zeytinlerini getirip zeytinyağı yapıyor. Bu yılki rekolte üreticilerimizi sevindirdi. Yılda 500 ton zeytin, zeytinyağına dönüştürülüyor. İlçedeki tesiste günlük üretim miktarı ise 20 tondur" dedi.

Derik İlçe Ziraat Odası Başkanı Faruk Temelli ise bu yıl ilçe genelinde 7 bin 500 ton zeytin elde edildiğini belirterek, "Zeytinyağımız kaliteli olduğu için her yerde talep var taleplere yetiştiremiyoruz. Zeytinimizin tarihi belli değil, çok eskiye dayanıyor, bu sene çiftçilerimize 50 bin zeytin fidanı dağıtmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinDerikZeytinZeytinyağı
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