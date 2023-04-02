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MAST Fuarı dünyaca ünlü yat tasarımcılarını ağırladı

MAST - Marine Saloon Trade Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, Türkiye’nin dünyaca ünlü yat tasarımcıları Turhan Soyaslan ve Tanju Kalaycıoğlu’nu ağırladı.

02 Nisan 2023 Pazar 14:51
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MAST Fuarı dünyaca ünlü yat tasarımcılarını ağırladı

İZMİR- MAST - Marine Saloon Trade Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, Türkiye’nin dünyaca ünlü yat tasarımcıları Turhan Soyaslan ve Tanju Kalaycıoğlu’nu ağırladı. Hollywood yıldızlarından iş insanlarına kadar birçok ünlü isim için tasarladıkları tekneler dünyanın dört bir yanındaki denizlerde olan ve çok sayıda uluslararası ödüle sahip tasarımcılar, MAST İzmir Fuarı’nda, denizseverler ve geleceğin yat tasarımcıları ile buluştu. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ED Fuarcılık ortaklığı ile düzenlenen MAST- Marine Saloon Trade, Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, dünyaca ünlü yat tasarımcıları Turhan Soyaslan ve Tanju Kalaycıoğlu’nun konuşmacı olduğu söyleşiye ev sahipliği yaptı. Fuarizmir B Seminer Salonu’ndaki söyleşiye, denizseverler, fuar ziyaretçileri ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Türkiye’de denizcilik ve yat tasarımının geçmişi ve geleceği üzerine konuşan Soyaslan ve Kalaycıoğlu, bu alanda tasarımcı olarak çalışmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu. 

Kısa süre önce uluslararası bir ödül kazandıklarını da belirten Turhan Soyaslan, Türkiye’nin bugün yat üretiminde ve tasarımında dünyada en üst sıralarda olan bir ülke olduğunu vurguladı. Soyaslan, ”Gemi inşacı, denizci, tasarımcı her alanında bu işte varız. Dünyada hem gemi inşayı bilen hem de tasarlayan çok fazla insan topluluğu yok. Tasarım bir kültür, yaşadığımız çevreye ait bir kültür hazinesi. Kültürün milliyeti var, ama kültür, bilimle ve toplumum bütün potansiyeli ile birleşince eyleme dönüşebiliyor. Bölgesel olarak bakarsanız bu alanda çok büyük bir kültürel hazinemiz var. Bu alanda çalışan çok nitelikli bir insan topluluğuna sahibiz. Çok başarılı projelere imza atıyoruz. Almanya’da Hollanda’da da baktığınızda bütün işçiler bizimkiler. Buraların bu alanda da bereketli topraklar olmasından kaynaklı, dünyanın en iyileri bizden, bu alanda. Her birimiz kalifiye bireyleriz. Bu kültürü ve sektörü yüceltmek için bu başarının sürdürülebilmesi için desteğe ihtiyaç var. Devletin sektörü desteklemesine ihtiyaç var” dedi. 

Bugüne kadar birçok uluslararası ödül kazanan Tanju Kalaycıoğlu da denizin ve tasarımın kendisi için bir tutku olduğunu vurguladı. İngiltere’de Southampton ve Newcastle üniversitelerinden gemi inşa yüksek mühendisi olarak mezun olduktan sonra bir süre tersanelerde çalıştığını belirten Kalaycıoğlu, tasarımcılık serüveninin ise 1984 yılında Yelken Dünyası dergisine yazı yazmaya başlaması sürecine kadar gittiğini söyledi. Tanju Kalaycıoğlu, Türkiye’nin, kendisinin de tasarımlarında esin kaynağı olan Ege’den Karadeniz’e kadar kendi özgün teknelerine sahip olduğunu hatırlatarak, “Bodrum guleti, Trabzon takası, Ege tırhandili gibi teknelerimiz var. Tarihte gemi inşanın anavatanı burası olduğu için çok tecrübeliyiz. Asya’nın Avrupa’ya açılan deniz kapısı burası. Bizde bu tecrübe var, genlerimizde var”  diyerek sektörün gelişmesi için planlama ve desteğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. 

Turhan Soyaslan ve Tanju Kalaycıoğlu, tasarımcı adayı öğrencilere de tavsiyelerde bulunarak, “Yat tasarımında çalışacağım” diyen birinin, tüm dinamiklere hakim olmak için denizcilikle uğraşmasının, denizin içinde olmasının şart olduğunu söyledi.

HABER:  METE YILMAZ 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
MAST FuarıDeniz Aksesuarları Fuarı
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