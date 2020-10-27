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Meme kanseri farkındalığı için sokak lambaları pemde yandı

Bursa'da, elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ, meme kanserine dikkat çekmek için Bursa’daki sokakları, pembe lambalarla aydınlattı. Türkiye’de 8 kadından 1’inin yakalanma riski taşıdığı meme kanserine karşı sokak lambalarının direkleri pembe kumaşlarla kaplanırken, sokaklar da erken teşhise dikkat çeken afişlerle donatıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ekim 2020 Salı 12:29
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Meme kanseri farkındalığı için sokak lambaları pemde yandı

BURSA - Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), meme kanserinde erken tanıya dikkat çekmek için 'Pembe Sokak Lambaları' projesini hayata geçirdi. Dünyada en çok görülen kanser türleri arasında yer alan meme kanserine karşı sokaklar, pembe aydınlatıldı. Sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirilen proje ile meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken UEDAŞ, Osmangazi ilçesinin caddelerini afişler ile donattı, sokak lambası direklerini pembe kumaşlarla kapladı.

Ekim ayı, her yıl tüm dünyada ve Türkiye’de ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak kabul ediliyor. Türk Kanser Derneği’nin verilerine göre, meme kanseri, kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meme Kanseri FarkındalığıSokak LambalarıBursaPembe
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