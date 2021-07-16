Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 41
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1361.65
ALTIN
498.96
DOLAR
8.5254
STERLİN
11.8144
EURO
10.0995
Mahkemeden satılık 1.988 m² tarla
Mahkemeden satılık 1.988 m²...
Şanlıurfa'da kamu konutları satışa çıkarıldı
Şanlıurfa'da kamu konutları satışa...
Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak 
Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak
Çeşme'de yeni taksi plakaları...

'Meyve çekirdekleri çöp olmasın' farkındalığı başlattı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Temmuz 2021 Cuma 14:28
0 Okunma
'Meyve çekirdekleri çöp olmasın' farkındalığı başlattı

TOKAT - Tokat'ta yaşayan Fatma Esin Tuna (47), yaz mevsiminde tüketilen meyve çekirdeklerinin çöpe atılmaması için farkındalık çalışması başlattı. Bölgesindeki ağaçlara su bidonları yerleştirerek üzerine, ‘Meyve çekirdekleri çöp değildir, tohumdur. Susuz kalmamak için her bir tohumu ağaca dönüştürelim’ yazısı astı. Toplanan çekirdekler toprakla buluşturulacak.

Kentte yaşayan gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna yazın tüketilen meyve çekirdeklerinin çöpe atılmaması için çalışma başlattı. Bölgedeki ağaçlara astığı su bidonlarına meyve çekirdeklerinin atılması için ‘Meyve çekirdeği toplama yeri, meyve çekirdekleri bir çöp değildir. O bir tohumdur. Susuz kalmamak için her bir tohumu ağaca dönüştürelim’ yazdı. Bu şekilde farkındalık oluşturmak isteyen Tuna, çevresindekileri de teşvik ediyor.

Kendi evinde yediği hiçbir meyvenin çekirdeklerini çöpe atmadığını ve biriktirdiğini belirten Fatma Esin Tuna, "Çünkü onların bir tohum olduğunu biliyorum. Evimde yediğim meyvelerin çekirdeklerini güzelce yıkıyorum ve kurutuyorum. Bunları saklayarak da sonbaharda toprakla buluşturacağım. Yürüdüğüm yollarda gittiğim her yerde toprağa gömeceğim. Kendi başıma yaptığım bu etkinliğin yaygınlaşması için yaşadığım mahalledeki insanlarında aynı duyarlılığı göstermesi için yürüyüş yolumuzda ağaçların üzerine astığım su bidonlarına yazı asarak meyve çekirdeklerinin buraya bırakılmasını istedim. Su şişesindeki tercihim kuruyan göllere dikkat çekmek içindi. Bu şişelerin su ile dolu olmasını istiyorsak meyve çekirdeklerini çöpe atmayalım. Onları toprakla buluşturalım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meyve çekirdekleriçöpFarkındalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzurum'dan getirdiği boğası ile uyuyor
Erzurum'dan getirdiği boğası ile uyuyor
Lösemi mücadelesine 5 yıldızlı tatil desteği
Lösemi mücadelesine 5 yıldızlı tatil desteği
Yeni ve keyifli mezeler arasında; Mahkeme
Yeni ve keyifli mezeler arasında; Mahkeme
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans