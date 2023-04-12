Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.167,26
ALTIN
1.247,53
DOLAR
19,31
STERLİN
23,97
EURO
21,10
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Miniklerin "trafik abla"sı kuralları oyunlarla öğretiyor

Edirne'de görev yapan polis memuru Duygu Irmak, öğrencilere trafik kurallarını çeşitli oyunlarla öğretiyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 14:22
0 Okunma
Miniklerin "trafik abla"sı kuralları oyunlarla öğretiyor

EDİRNE AA- Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekibinden trafik polisi Duygu Irmak, 2019'dan bu yana çocuk trafik eğitim parkında görev yapıyor.

Gittiği okullardakilerin ve eğitim parkına gelen çocukların "trafik abla" diye hitap ettiği Irmak, eğitimlerine katılan çocuklara hem kuralları öğretiyor hem de onları eğlendiriyor.

Irmak, AA muhabirine, yaptığı işin bir anlamda trafik öğretmenliği olduğunu söyledi.

Mesleğini 23 yıldır severek sürdürdüğünü belirten Irmak, "Öğretmenliğin çok zevkli bir iş olduğunu trafik eğitim parkında deneyimledim. İçine girince öğreniyor insan. Çocuklara eğlendirerek kuralları öğretmek çok güzel bir duygu. Onların saf, doğal sevgisini eğitimlerde görüyoruz." dedi.

Çocuklara küçük yaşlarda trafik bilincini aşılamayı amaçladıklarını ifade eden Irmak, şunları kaydetti:

"Miniklere yaya geçitlerini, araçta arka koltukta oturmalarını, emniyet kemeri takmalarını, güvenli geçiş için üst geçitleri kullanmalarını öğretiyoruz. Trafik levhası bilgileri veriyoruz. Teorik harici uygulamalı eğitimleri ise dışarıda yapıyoruz. Levhaları labirentte oyunla öğretiyoruz. Ayrıca akülü araçlarla trafik eğitimi gerçekleştiriyoruz. Ana sınıfından, orta son sınıf öğrencilerine kadar burada eğitim alabiliyorlar."

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da konteyner atölyede depremzedelere kuaför hizmeti sağlanıyor
Hatay'da konteyner atölyede depremzedelere kuaför hizmeti sağlanıyor
Yaş Alanlar, Tai-Chi ile Denge Kuruyor
Yaş Alanlar, Tai-Chi ile Denge Kuruyor
OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi
OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans