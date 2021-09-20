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Murat Tokmak’a TLC’den büyük teklif

Efe Garage’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tokmak’a TLC televizyonundan büyük teklif geldi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
20 Eylül 2021 Pazartesi 19:09
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Murat Tokmak’a TLC’den büyük teklif

İSMAİL GÖKGEZ

Otomotiv dünyasını şova dönüştüren başarılı girişimci ve YouTuber Murat Tokmak’ın videoları TLC yapımcıları tarafından dikkat çekerek yakın markaja alındı. Program teklifi alan Murat Tokmak; “Duygularımı ifade etmek ne mümkün. Otomotive olan tutkum sayesinde başladı her şey. Sivaslıyım merkezde doğdum, ailem ile birlikte 3 yaşında Antalya’ya taşındım , babam inşaat ustası annem ev hanımı idi. Ekonomik sıkıntılar içinde geçirdim çocukluğumu, ilk ve orta okul eğitimimi Antalya’da tamamladım sonrasında iş hayatına atıldım. Profesyonel aşçılık yaptım uzun bir süre turizm sektöründe , 2018 yılbaşında aldığım 20 TL lik piyango bileti ile hayatım değişti. Sonrasında hayalimdeki sektör olan otomotiv sektörüne yatırım yaparak Efe Garage kurdum. Şimdi ise TLC’den program yapma teklifi. Mutluluğumu anlatamam’’ dedi.


Murat Tokmak’ın 20 TL değerinde bir milli piyango bileti ile başlayan hikayesi şimdilerde TLC televizyonundan gelen teklif ile taçlanıyor. Zorlu bir hayattan gelen Murat Tokmak; “Bazen şans sizi sadece başarıya iter. Ama başarılar tesadüf değil gizli kalmış yönlerimizdir başarı” dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
İSMAİL GÖKGEZMurat TokmakTLCTeklifOtomotivEfe GarageYeni Çağrı
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