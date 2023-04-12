Muş'ta otizmli öğrenci, öğrendiği telefon numaralarını ve araç plakalarını unutmuyor

MUŞ AA- Kendisine sorulan bir tarihin gününü de hemen söyleyen, duyduğu şarkılara darbuka ile ritim tutan 9 sınıf öğrencisi Çelik, özel yetenekleriyle öğretmenlerinin övgü alıyor.

Okul müdürü Aydın Güngör, gazetecilere, Çelik'in diğer otizmli bireylerden farklılığının olduğunu belirtti.

Çelik'in öğrendiği telefon numarasını hafızasından silmediğini ve tamamını ezberlediğini anlatan Güngör, "Bir tarih sorduğunuzda hangi gün olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliyor. Aynı şekilde öğrendiği araç plakalarını da unutmuyor. Bu anlamada hem görsel hem de sayısal konulara fazla ilgisi olan bir öğrencimiz. Otizm bir hastalık değil farklılıktır. Onlarla ilgilenildiğinde, eğitimleri ihmal edilmediğinde bu bireylerin çok güzel şeyler ortaya koyabileceğini de görmüş oluyoruz. Seyit'in sayısal zekasının yanında müziğe de çok fazla ilgisi var. Müzik ritimlerini çok iyi biliyor. Dinlediği şarkıların ritimlerini en güzel şekilde çıkarabiliyor."

Müzik öğretmeni Hatice Nur Bingöl ise Çelik'in müzik konusunda çok yetenekli olduğunu bildirerek, "Doğuştan gelen bir yeteneği var. Şarkılara kolaylıkla eşlik edebiliyor. Ben de elimden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Çaldığım müziklere darbuka ile eşlik ediyor. Çok iyi ritim kulağı var. Hemen algılayıp uygulamaya başlıyor. Bu yeteneğinden dolayı onuna güzel işler yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.