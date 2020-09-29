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Niğde’de üretilen 20 çeşit elma, 20 ülkeye ihraç ediliyor

NİĞDE'de 230 bin dekar alanda üretimi yapılan 20 çeşit elma türünün hasadı devam ediyor. Kalite ve aroma bakımından pazarlama sıkıntısı yaşanmaması nedeniyle 20 ülkeye ihraç edilen ürünlerde 450 bin ton rekolte bekleniyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Eylül 2020 Salı 09:39
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Niğde’de üretilen 20 çeşit elma, 20 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye’nin elma deposu olarak bilinen ve elma üretimiyle Türkiye’de üçüncü sırada yer alan kentte geçtiğimiz günlerde hasat başladı. Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kentte 230 bin dekar alanda, başta Starking, Golden, Amasya, Granny Smith ve Gala türü olmak üzere 20 çeşit elma üretimi yapıldığını kaydetti. Amasya türü elma üretiminde Niğde'nin Türkiye'de ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Baş, ürünlerin 20 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

'YÜKSEK KALİTELİ ELMA ÜRETİYORUZ'

Genç bahçelerin devreye girmesiyle ileride üretimin daha da artacağını ve kentin Türkiye sıralamasında daha ileri noktalara geleceği dile getiren Baş, şunları söyledi:

"Ürünlerimizin kalitesi ve aroması nedeniyle pazar sıkıntısı çekmiyoruz. Bu yıl 450 bin ton rekolte beklentimiz var. Yüksek kaliteli elma üretimi yapmamızdan dolayı ilimizde üretilen elmaların çoğunluğu Hindistan, Çin tarafından başlayıp Avrupa, Amerika’ya varana kadar farklı noktalara ilimizdeki elmaları pazarlıyoruz. Bu sebeple ilimizde elma daha verimli ve daha kaliteli olacağını umut ediyoruz. Elma üretimindeki temel amacımız bahçelerimizi hem daha modernize hale getirmek. Eski tip elma bahçelerimizi hem gençleştirmeyi hem de verimi artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, tarımsal sanayiye, elmanın muhafazasını, işlemesini, paketlemesini ve uzun zaman dayanıklı sağlayacak tesislerimizi faaliyete geçirdikçe ihracatın da ilimizden olmasını sağlamak temel amacımız. Elma hasadının başladığı şu günlerde ben üreticilerimize bereketli olmasını diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeElmaHasat
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