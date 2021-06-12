Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1461
ALTIN
506.251
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8314
EURO
10.1213
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı
74 adet safkan arap tayı satılacak
74 adet safkan arap...
32 adet iş yeri ihaleyle kiraya verilecek
32 adet iş yeri...
İBB 245 adet büfeyi ihaleyle kiraya veriyor
İBB 245 adet büfeyi...

Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
12 Haziran 2021 Cumartesi 11:55
0 Okunma
Nijerya Büyükelçiliğinden ihale ilanı

Nijerya Büyükelçiliği, Ankara’daki mevcut Kançılarya ve Büyükelçilik Binalarının  bakım-onarım-yenileme ve dekorasyon işlerini yaptırmak amacıyla ihale düzenleyecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihaleye katılmak isteyen firmaların, tanıtım dosyalarını 14 Haziran 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Nijerya Büyükelçiliğine elden ya da posta ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Başvuran firmaların gönderdikleri tanıtım dosyalarına istinaden, sadece Büyükelçiliğin uygun gördüğü firmalar; yer görme, ön bilgi toplantısı ve ihale şartname dosyasını almak gibi ön hazırlık çalışmalarına katılmak üzere davet edilecektir.

Nijerya Büyükelçiliğinin ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
74 adet safkan arap tayı satılacak
74 adet safkan arap tayı satılacak
'Gecekondu teleferik'ler 10 yılda 18 can aldı
'Gecekondu teleferik'ler 10 yılda 18 can aldı
Kızılırmak Deltası’nda 26 istilacı tür keşfedildi
Kızılırmak Deltası’nda 26 istilacı tür keşfedildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans