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Ofis ve işyerleri satılacak

Adapazarı'nda ofis ve işyerleri ihale ile satılacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:27
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Ofis ve işyerleri satılacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre;  Mülkiyeti belediyeye ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 ada 159 no’lu parsel üzerinde yapılacak Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş olan “16 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN”; A Giriş Zemin Kat 4 adet ofis ve iş yerinin (11-12-22-23 no’lu bağımsız bölümler), B Giriş Zemin Kat 2 adet ofis ve iş yerinin (25-28 no’lu bağımsız bölümler), A Giriş 1. Kat 4 adet ofis ve iş yerinin (31-40-41-51 no’lu bağımsız bölümler), A Giriş 2. Kat 4 adet ofis ve iş yerinin (52-63-64-74 no’lu bağımsız bölümler), B Giriş 1. Kat 1 adet ofis ve iş yerinin (77 no’lu bağımsız bölümler), B Giriş 2. Kat 1 adet ofis ve iş yerinin (84 no’lu bağımsız bölümler) satışı ihalesi yapılacaktır.

Belediyenin ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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